هربا من اعتداء زوجها.. ربة منزل تلقي بنفسها من شرفة منزلها في الدقهلية

ألقت زوجة بمحافظة الدقهلية بنفسها من الطابق الثالث في إحدى قرى مركز طلخا هربا من اعتداء زوجها عليها، ما تسبب في إصابتها باشتباه كسر في عظام الترقوة وكسر بعظام العنق.

واتهمت الزوجة زوجها في التحقيقات بالتسبب في إصابتها، مشيرة إلى إنه عقب حدوث مشادة كلامية بينهما وقيامه بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي لخلافات زوجية، قفزت من شرفة الطابق الثالث، وتم نقلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لتلقي العلاج اللازم.

وصول زوجة لمستشفى المنصورة الدولي مصابة بكسور

تلقي اللواء سيد سلطان، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير مباحث الدقهلية، بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة طلخا من مستشفى المنصورة الدولي بوصول المدعوة «دنيا ال. ع.»، 37 سنة، ربة منزل، ومقيمة بقرية الأورمان دائرة المركز مصابة باشتباه كسر بعظام الترقوة واشتباه كسر بعظام العنق.

الزوجة: هربت من شدة ضرب زوجي بالقفز من الطابق الثالث

انتقل ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طلخا إلي المستشفى، وبالفحص وبسؤال المصابة في محضر الشرطة، قررت حدوث مشادة كلامية بينها وبين زوجها المدعو «فاروق ن. إ.»، 39 سنة، نجار ومقيم بذات القرية، تطورت إلى قيامه بالتعدي عليها بالضرب بالأيدي لخلافات زوجية بينهما فقامت على أثر ذلك بإلقاء نفسها من شرفة الطابق الثالث بالمنزل وسقوطها أرضا وحدوث إصابتها واتهمت زوجها بالتسبب في ذلك، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6911 جنح مركز طلخا لسنة 2021، وجاري العرض على النيابة العامة.

يذكر أن مدينة المنصورة شهدت خلال الأسبوع الماضي توجه زوج خلف زوجته إلى مكان تواجدها بشقة شقيقتها عقب حدوث خلافات بينهما ونشبت مشادة كلامية بينهما انتهت بدفعها من شرفة الطابق الثاني، ما تسبب في إحداث إصابتها، بشرخ وكسر في الذراع اليمنى ادعاء سقوط من علو.