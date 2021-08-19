أخصائي علاج ذوي الهمم بالموسيقى: غير معروف في مصر رغم تأثيره القوي

خصص برنامج «الحياة اليوم» فقرته الحوارية الثانية للعلاج بالموسيقى، وهي أول مبادرة لدمج أصحاب الهمم في المجتمع، حيث استضاف علي ذكي، أخصائي الموسيقي العلاجية لذوي القدرات الخاصة والمرضى النفسيين، الذي أكد أنه يعالج ذوي القدرات الخاصة والمرضي النفسيين، من خلال الموسيقى منذ 20 عاما، موضحا: «فيه زيي كتير في مصر، ولكن مش متشافين، وليه تأثير كبير على نفوسهم».

ذكي: «بعد احترافي بدأت اتجه لعلاج ذوي الاحتياجات الخاصة»

وأضاف «ذكي»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم»، الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، على فضائية «الحياة»، اليوم الخميس، أنه كان عاشقا للموسيقى منذ صغره، وعمل على تطوير أدائه فيها، ونمى موهبته حتى احترفها، «أنا عضو نقابة المهن الموسيقية، واشتغلت فترة كمدرب مزيكا في المدارس والجامعات والحفلات، وبدأت بعد كده اتجه لذوي الاحتياجات الخاصة، وشدني الموضوع معاهم ولقيت الموسيقى معاهم ليها طابع خاص ومختلف».

ذكي: «العلاج بالموسيقى له تأثير قوي على ذوي الهمم»

ولفت إلى أن كثير من الأطباء يقومون باستخدام الموسيقي في علاج عدد ممن الأمراض، ولكن في مصر لم يسلط عليها الضوء بقوة، «علشان كده محدش يعرفها، بالرغم إن ليها تأثير قوي جدا على أولادنا من ذوي الهمم».

والدة طفلة من ذوي الهمم: «كنت كل ما أروح لدكتور يقولي ملهاش علاج»

من جانبها، أوضحت أزهار شوقي، والدة الطفلة شهد، من ذوي الهمم، أنها بدأت رحلة العلاج مع ابنتها، منذ أكثر من 10 سنوات، حيث كانت تعاني من كهرباء زائدة في المخ، كما كانت تعاني من ضمور في المخيخ، مضيفة: «كل ما أروح لدكتور يقولي ملهاش علاج، ولكن أنا بحارب وعمالة أدور لحد ما وصلت لمدرسة علاج الحالات دي».

شوقي: «مبسوطة بتطور حالتها الصحية بعد شهرين من الالتحاق»

وأكدت «شوقي» خلال استضافتها بالبرنامج، أنها التحقت بالعلاج بالموسيقي منذ شهرين فقط، ولاحظت الأسرة تطور حالتها الصحية للأفضل، «بقت بتيجي تحكي اللي بيحصل في المدرسة معاها، وكويس أنها وصلت لكدة في شهرين بس، أنا مبسوطة».