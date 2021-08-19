كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية في الجامعات 2021.. شروط التقديم

ظهرت منذ حوالي 7 سنوات «كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية» كأحد أهم الكليات في تنسيق الثانوية العامة، التي تنفذ في المرحلة الأولي لتنسيق الثانوية العامة، لأنها تؤهل خريجيها للعمل مباشرة بعد التخرج في وظائف مهمة مساعدة للعملية الطبية، كما أنها تقبل خريجي الثانوية العامة شعبة العلمي «علوم أو رياضة»، إضافة إلى خريجي المعاهد الفنية الصحية بعدة شروط منها ألا يتعدى عمر الطالب 30 عامًا.

وتنتشر الكلية حالية في جامعتين حكوميتين هما «بني سويف، والمنوفية» علاوة على وجودها في 3 جامعات خاصة وهم: جامعة 6 أكتوبر، وجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا وجامعة فاروس

أقسام كلية العلوم الصحية

وتتنوع أقسام كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية، وهي: «قسم تكنولوجيا الرعاية التنفسية، برنامج المختبرات الطبية، برنامج الإحصاء والتسجيل الطبي ونظم المعلومات، برنامج تقنيات الأشعة «تشخيصية وعلاجية، برنامج تركيبات الأسنان، برنامج تكنولوجيا الأجهزة الطبية، وهو ما يؤهل خريجي الكلية للعمل في مجالات: «أخصائي تحاليل طبية، أخصائي أشعة وتصوير طبي، أخصائي تمريض، أخصائي أسنان، أخصائي أجهزة طبية، وغيرها من المجالات الهامة.

شروط التقديم في كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية

وتشترط كلية تكنولوجيا العلوم الصحية التطبيقية للتقديم لها:

1- خريجو الثانوية العامة «علمي علوم - علمي رياضة» ويتم الالتحاق طبقا لقواعد التنسيق بمكتب التنسيق للجامعات مع ثبوت صلاحية للدراسة بالكشف الطبي وأن يكون الطالب حسن السير والسمعة.

2- خريجو المعاهد الفنية الصحية: وذلك بشروط منها:

ألا يتعدى السن وقت فتح باب التقديم 30 عاما، وألا يكون قد مر على تخرجه من المعهد أكثر من 10 أعوام، وأن يكون تقديره جيد جدا على الأقل، ويتم الترتيب للقبول حسب المجموع التراكمي لسنتي المعهد، ويلتحق المتقدم بالفرقة الثانية مباشرة بعد اجتيازه اختبارات موازية لمقررات الفرقة الأولى بنفس التخصص الحاصل عليه من المعهد، ولا يجوز للطالب أن يقيد اسمه في أكثر من كلية