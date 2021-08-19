تعرف على الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021

يترقب 118280 طالبا بالثانوية العامة 2021، تسجيل رغبات المرحلة الأولى 2021 المقرر أن تبدأ السبت المقبل، تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور وزير التعليم العالي، حيث كشفت الوزارة عن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021 لجميع الشعب الدراسية «علمي علوم، وعلمي رياضة، وأدبي»، لبدء تسجيل الرغبات فور فتح موقع التنسيق الإلكتروني أمام الطلاب، حيث يفتح خلال الساعات المقبلة أمام الطلاب تجريبيا، ويبدأ العمل رسميا السبت المقبل.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021.. 88.4% للشعبة العلمية

وكشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الثلاثاء الماضي، عن الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021 لمختلف الشعب، والتي جاءت كما يلي، الحد الأدنى لـ«علمي علوم» 362.5 درجة بنسبة 88.41%، ويبلغ عدد إجمالي الطلاب المقرر لهم تسجيل الرغبات 22954، على أن يكون الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021 للشعبة الهندسية، هو 328 درجة بنسبة 80.00%، حيث يبلغ عدد إجمالي طلاب المرحلة 16293 للشعبة الهندسة.

الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الاولى 2021: 80% للشعبة الهندسية

وبالنسبة للحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021، لطلاب الشعبة الأدبية، أوضحت وزارة التعليم العالي، أنّ الحد الأدنى لهم 269.5 درجة بنسبة 65.73%، ويبلغ إجمالي طلاب المرحلة 79033 طالبا وطالبة، ويمكن للطلاب التسجيل على موقع التنسيق الإلكتروني لرغبات المرحلة الأولى خلال الساعات المقبلة بعد إتاحة موقع التنسيق أمامهم لتسجيل رغبات 2021 للتنسيق.

وتابعت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنّها أتاحت الحد الأدنى لتنسيق الثانوية العامة المرحلة الأولى 2021 عبر الموقع الإلكتروني للتنسيق من هنا، وبمجرد كتابة الطالب بياناته على الموقع الإلكتروني للتنسيق تظهر له الصفحة الخاصة به لكتابة الرغبات الخاصة بتنسيق المرحلة الأولى.