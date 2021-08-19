محافظ أسوان يكرم أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة

استقبل اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، في مكتبه، أوائل الثانوية العامة من أبناء المحافظة الذين حققوا مراكز متقدمة على مستوى الجمهورية، وهما الطالب محمد هاني أحمد محمد، الحاصل على المركز الثالث مكرر بمجموع 401 درجة، وأيضاً الطالب عبد الله أيمن محمد سمير، الحاصل على المركز الرابع مكرر بمجموع 400 درجة.

محافظ أسوان يجري اتصالًا بالثالث على مستوى الجمهورية بالثانوية الأزهرية

كما أجرى محافظ أسوان اتصالًا هاتفيًا لتهنئة الطالب عبد الله عمر حسن لحصوله على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في نتائج الشهادة الثانوية الأزهرية، وذلك نظرًا لسفره إلى القاهرة، حيث حصل على نسبة 97.2%، وكان طالبًا بالمعهد الأزهري الثانوي بكوم أمبو.

التعليم وأولياء الأمور في حفل تكريم الأوائل

وحضر تكريم المحافظ للطلاب المتفوقين، الدكتور خالد قبيصي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، بجانب أولياء أمور الطالبين، وقام اللواء أشرف عطية بتسليم شهادات تقدير وجوائز مالية قيّمة لكل من الطالبين، وذلك تقديرًا لتفوقهما العلمي والدراسي ورفعهما اسم أسوان عاليًا وسط الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأكد اللواء أشرف عطية أن هذا التكريم يأتي لمشاركة الطالبين وأسرهم فرحتهم بهذا التفوق الذي لم يأت من فراغ، بل جاء نتيجة لجهود مكثفة لكافة عناصر المنظومة التعليمية على مدار العام الدراسي، ولأولياء الأمور باعتبارهم الركيزة الأساسية لرعاية أبنائهم وبذل المزيد من الجهد والتحصيل الدراسي لهم لتحقيق أفضل النتائج في المراحل التعليمية المختلفة ليصبحوا في طليعة أبناء وطنهم الذين يسعون للنهوض به.

كما أعرب محمد هاني وعبد الله أيمن عن سعادتهما بتكريم محافظ أسوان، وحرصه على الاتصال بهما لتهنئتهما فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، واستقبالهما بمكتبه، ما يعكس الجانب الإنساني والأبوي له، وليعطي لهما ذلك دفعة كبيرة وحافزًا لمواصلة مشوارهما التعليمي والتفوق في المراحل التعليمية القادمة.

وكان الدكتور أيمن محمود عثمان، القائم بأعمال رئيس جامعة أسوان، كرم، اليوم الخميس، أوائل الشهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2021/2020 بأسوان بمقر الجامعة بصحاري، وذلك بحضور أولياء أمور الطالبين.

وأكد الدكتور أيمن عثمان أن إدارة الجامعة قامت بتكريم أوائل الثانوية العامة بأسوان على مستوى الجمهورية، وهذا التكريم لأول مرة تقوم به إدارة الجامعة، ويأتي ذلك في إطار تبني العقول المتميزة والمتفوقة علميًا وبحثيًا من أبناء أسوان لما تتميز به جامعة أسوان كصرح علمي ومنارة ثقافية بجنوب الصعيد.