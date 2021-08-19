مافوائد وشروط التبرع بـ«بلازما الدم»؟.. استشاري مناعة توضح

منذ بداية جائحة فيروس كورونا ظهر معه شكل جديد من «جدعنة المصريين» في حملات التبرع ببلازم الدم، بداية من المتعافين الذي تقدموا للتبرع لإغاثة المعرضين للإصابة، مرورًا باليوم، واستقبال وزارة الصحة والسكان لعدد كبير من المتبرعين بالبلازما، في عدد من محافظات مصر «القاهرة، الجيزة، الغربية، المنيا، والإسكندرية»، بالتعاون مع اتحاد شباب الجمهورية الجديدة.

فوائد التبرع ببلازما الدم

وتوضح الدكتورة نهلة عبدالوهاب، استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، أهمية التبرع ببلازما الدم على صحة المتبرع، قائلة إنها تعمل على تجديد خلايا الدم أول بأول، وتحفيز الجسم على إنتاج خلايا جديدة، والتي بدورها تعمل في جميع أعضاء الجسم مثل المخ والقلب والرئة والكلى، لافتة إلى أنها تعمل أيضًا على إحلال وتنظيف الدم، وتنشيط الجسم والدورة الدموية.

عبدالوهاب: التبرع ببلازما الدم يرفع المناعة

وأضافت «عبدالوهاب» في حديثها مع «الوطن»، أن المتبرع ببلازما الدم يشعر بأنه قدم شيئًا هامًا للآخرين، وساعد في علاجهم، ما ينعكس بالإيجاب على رفع روحه المعنوية وبالتالي مناعته، فضلا عن كونه يدخر في بنك يحتاج له في يوم ما عند إصابته بأي مرض يحتاج فيه لبلازما الدم.

شروط التبرع ببلازما الدم

وأشارت استشاري المناعة والتغذية، رئيس قسم البكتريا في مستشفى جامعة القاهرة، إلى أن شروط التبرع ببلازما الدم أن يكون سن المتبرع لا يقل عن 18 عامًا ولا يزيد عن الـ60، وألا يكون من أصحاب الأوزان الكبيرة أو مرضى السمنة، فضلا عن أن يكون خالي من الفيروسات التي تنقل عبر الدم، مثل الكبد الوبائي «سي أو ب»، وكذلك الإيدز، والطفيلات المنقولة بالدم، مستكملة أنه من الضروري أن تكون صحته جيدة، ولا يعاني من أي أمراض تمنعه من التبرع.

وأوضحت «عبدالوهاب»، أن الدولة تقدم فحص وتحاليل شاملة للمتبرع ببلازما الدم، للتأكد من سلامة صحته، وإمكانيته للتبرع، وبذلك يستفيد المتبرع في الاطمئنان على حالته الصحية من خلال هذه الفحوصات والتحاليل.