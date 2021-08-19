من دار السلام.. انطلاق حملة التبرع ببلازما الدم لـ«شباب الجمهورية»

أطلق اتحاد شباب الجمهورية الجديدة، اليوم الخميس، فعاليات حملة التبرع ببلازما الدم، في 6 مراكز لتجميع بلازما الدم في عدة محافظات «القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الغربية، والمنيا»، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وتوافد أعضاء اتحاد شباب الجمهورية، منذ قليل، على مقر المركز الإقليمي لنقل الدم وتجميع البلازما بدار السلام، منذ قليل، وبدأت أولى الخطوات بتسجيل البيانات.

ووجه الاتحاد الدعوة لكل المصريين، للمشاركة في الحملة تحت شعار «العلاج جواك.. ‎انزل.. اتبرع.. وساعد في شفاء أهالينا من الأمراض الخطيرة».

ومن المقرر أن تنطلق الحملة بالقاهرة بالمركز الإقليمي لنقل الدم بالعباسية، والمركز الإقليمي لنقل الدم بدار السلام، وفي محافظة الجيزة بمركز الدكتور إيهاب سراج الدين لخدمات نقل الدم وتجميع البلازما.

أما في الإسكندرية فستنطلق الحملة في المركز الإقليمي داخل مرفق إسعاف الإسكندرية، وفي الغربية ستكون بالمركز الإقليمي بطنطا خلف الأبنية التعليمية، بالمركز الإقليمي بكورنيش النيل في المنيا.

من جانبها، أكدت وزارة الصحة أهمية التبرع لتجميع البلازما من خلال 6 مراكز تجميع بمحافظات القاهرة، والإسكندرية، والغربية، والمنيا، والجيزة، بإجمالي 90 كرسي بقدرة تجميعية تصل إلى 150 ألفًا - 200 ألف لتر.

التبرع بالبلازما

ويعد التبرع بالبلازما آمنًا ويخضع لأعلى طرق تأمينية عالمية لضمان سلامة المتبرع، ويتمكن الجسم من تعويض البلازما في خلال 48 ساعة، وأيضًا فعّال في علاج الأمراض مثل الهيموفيليا والتهابات وسرطانات الكبد ومرضى الكلى، وفقًا لتصريحات وزراة الصحة.

كما يتمثل الهدف من التبرع ببلازما الدم في توفير الأدوية المشتقة منه؛ لإنقاذ حياة المرضى.