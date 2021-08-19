2.7 مليون جنيه حصيلة مزاد جمارك القاهرة أمس

أقيمت يوم أمس الأربعاء، 18 أغسطس 2021، جلسة المزاد العلني الخاصة ببضائع وسيارات جمارك القاهرة بصالة النادي المصري القاهري، بمنطقة عين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط، وخلال جلسة المزاد تم إجراء المزاد على عدد 42 لوط سيارات وميكروباصات وأتوبيسات، وبيع نهائي لعدد 27 لوط سيارات بمبلغ 2 مليون و708 ألف و270 جنيها جنيه، فيما توقف بيع عدد 15 من اللوطات لعدم الوصول إلى الحد الأدنى لسعر البيع.

ضبط محاولة تهريب

وفي سياق آخر، أحبط رجال الجمارك بمبنى الركاب رقم 2 بمطار القاهرة الدولي، برئاسة الدكتور ماجد موسى، مدير عام جمارك الركاب، محاولة تهريب كمية من مستحضرات التجميل بالمخالفة لقانون الصيدلة رقم 127 لسنة 1955، وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

وأثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين على رحلة طائرة الخطوط الأوكرانية القادمة من كييف، استوقف عبد السلام عادل عبد السلام، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر، راكبة أجنبية أثناء محاولتها الخروج من بوابة اللجنة الجمركية.

وبسؤالها عما إذا كانت تحمل معها ما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه رسوما وضرائب جمركية أجابت بالنفى، وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بأشعة X-RAY، بواسطة مأمور الجمرك، تلاحظ له وجود عبوات تكرارية متماثلة ومتنوعة داخل الحقائب.

وبالعرض على مدير الجمرك، قرر تشكيل لجنة، لتفتيش حقائب الراكبة، فتبين وجود 578 قطعة من مستحضرات التجميل مخبأة داخل علب مأكولات جافة وفي وداخل الأحذية ولعب الاطفال وبين طيات الملابس بحقائبها.

وقرر صبحي ربيع، مدير الجمرك، اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرير محضر ضبط جمركي برقم 102 لسنة 2021 ضد الراكب.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركى .