شروط وتفاصيل 3 وظائف شاغرة بالبنك التجاري الدولي CIB

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن حاجته لشغل وظائف شاغرة، للعمل داخل إدارة الوصول إلى الهوية، ووظيفة مهندس الشبكة الأساسية، شرط توافر عدد من المهام التي يقوم بها الراغب في الحصول على الوظيفة.

وفي هذا الصدد، تستعرض «الوطن» تفاصيل وظائف البنك التجاري الدولي، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تستعرضها «الوطن» لقرائها على مدار الساعة.

وظيفة مهندس أول في إدارة الوصول إلى الهوية

ووفقا لإعلان البنك، فإن هناك عدد من الشروط للحصول على الوظيفة وهي:

- أن يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

- أن يكون صاحب مهارات جيدة في الاتصال والتفاوض وإدارة الوقت.

- أن يمتلك المهارات التحليلية وحل المشكلة.

- لدية خبرة في إدارة خدمات الاتحاد وتقنيات الدخول الموحد ميزة إضافية.

- الحصول على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- أن يكون مهندس أول لدية خبرة لا تقل عن 6-7 سنوات في إدارة الأنظمة وأمن المعلومات مع ما لا يقل عن 1-3 سنوات من الخبرة المهنية في العمل بمفاهيم وممارسات أمن المعلومات.

- أن يكون مهندس لدية خبرة لا تقل عن 3 - 5 سنوات في إدارة الأنظمة وأمن المعلومات مع ما لا يقل عن 1-3 سنوات من الخبرة المهنية في العمل بمفاهيم وممارسات أمن المعلومات.

- ان يكون لديه الفهم الأساسي لأطر عمل أمن المعلومات وأفضل الممارسات (مثل PCI ،ISO27K ،NIST).

- أن يكون لديه معرفة تفصيلية بخادم الدليل وتقنيات البروتوكول (Radius وTDS وAD) والبروتوكولات المماثلة.

- يستطيع إثبات القدرة على تنفيذ العملية، وإنشاء إجراءات التشغيل الموحدة ، وكتابة الوثائق الفعالة.

وظيفة أخصائي تقني في القنوات الرقمية

أما عن وظيفة أخصائي تقني في القنوات الرقمية فتتطلب الآتي:

- أن يجيد اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثا).

- أن يمتلك مهارات التصميم التحليلي والفني الجيد.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- لديه خبرة من 2 إلى 4 سنوات في مجال تقنية المعلومات.

وظيفة مهندس الشبكة الأساسية

وعن الشروط الواجب توافرها في وظيفة مهندس الشبكة الأساسية جاءت كالتالي:

- أن يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية.

- لديه مهارات الاتصال والعرض جيدة.

- سرعة التعامل مع الحادث.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في الاتصالات / هندسة الحاسوب.

- أن يكون لدى المهندس خبرة لا تقل عن 0-2 سنوات في شبكات البيانات.

- أن يكون لدى كبار المهندسين خبرة لا تقل عن 3-5 سنوات في شبكات البيانات.

- لديه معرفة جيدة في مجال الشبكات، ويفضل أن تكون منتجات وتقنيات CISCO.

- لديه خبرة في مراقبة البنية التحتية.

- يمتلك خبرة في استكشاف المشاكل وإصلاحها.