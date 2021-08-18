6 وظائف خالية في البنك التجاري الدولي CIB.. الشروط والمهام

أعلن البنك التجاري الدولي CIB عبر موقعه الرسمي على الإنترنت، عن وظائف شاغرة، منها ممثل علاقات العملاء، شرط توافر عدد من الشروط والمهام الذي يجب توافرها في الموظف المتقدم لدى البنك.

وفي هذا الصدد، ترصد «الوطن»، تفاصيل الوظائف الشاغرة لدى البنك التجاري الدولي، في إطار سلسلة الأخبار الخدمية اليومية التي تقدمها لقرائها على مدار الساعة.

1- وظيفة SENIOR BUSINESS ANALYST

- أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال أو التجارة أو الاقتصاد أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- يملك المتقدم خبرة لا تقل عن 6 سنوات في تحليل الأعمال مع سنتين على الأقل في الصناعة المصرفية.

- يجب أن يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية تحدثًا وكتابة.

- يملك مهارات اتصال وعرض قوية.

- لابد أن يكون مستخدما بارعا لتطبيقات مايكروسوفت أوفيس.

2- وظيفة ممثل علاقات العملاء

لابد أن تتوافر في المتقدم لوظيفة ممثل خدمة عملاء التالي:

- يجب أن يجيد المتقدم للوظيفة اللغة الإنجليزية، واللغة الإضافية ميزة.

- يملك مهارة الكمبيوتر الأساسية.

- أن يكون حاصلا على درجة البكالوريوس في التجارة أو إدارة الأعمال أو المحاسبة أو ما يعادلها.

- ان يكون حاصلا على خبرة سنة كحد أدنى من الخبرة ذات الصلة.

- أن يكون حسن المظهر وحسن الإعداد.

- أن يمتلك مهارات اتصال ممتازة.

- لديه المعرفة الكاملة بجميع المنتجات والخدمات المصرفية للأفراد.

- يملك معرفة جميع الأدوات المصرفية (قسائم السحب، قسائم الإيداع، الشيكات، إلخ) المستخدمة في الفرع.

- يملك المعرفة الأساسية بمعرفة العميل الخاص بك - KYC ، مكافحة غسيل الأموال - AML ومتطلبات الامتثال.

3- وظيفة تطبيقات رقمية تدعم كبار الضباط

أما عن وظيفة التطبيقات الرقمية لدعم كبار الضباط فالشروط كالتالي:

- يجب أن يجيد المتقدم للوظيفة اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثا.

- حاصل على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- الحد الأدنى 2 سنوات خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات للموظف، والحد الأدنى 4 سنوات لكبير الموظفين.

- لديه مهارات تحليلية جيدة.

4- وظيفة المسؤول الأول عن التكامل ودعم البرامج الوسيطة

تتلخص تفاصيل الشروط المطلوبة للحصول على وظيفة المسؤول الأول عن التكامل ودعم البرامج الوسيطة كالتالي:

- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- يملك الحد الأدنى 2 سنوات خبرة في مجال تكنولوجيا المعلومات للموظف، والحد الأدنى 4 سنوات لكبير الموظفين.

- يجيد اللغة الإنجليزية كتابة وتحدثًا.

- مهارات تحليلية جيدة.

5- وظيفة مهندس اختبار الأداء

- أن يكون المتقدم حاصلا على درجة البكالوريوس في هندسة الكمبيوتر / علوم الحاسب أو ما يعادلها.

- لدية خبرة من 2-4 سنوات من الخبرة التقدمية في اختبار تكنولوجيا المعلومات.

- يملك خبرة في تطوير البرامج النصية المتقدمة متعددة البروتوكولات.

- لابد أن يجيد اللغتين الإنجليزية والعربية (كتابة وتحدثاً).

- يملك مهارات الاتصال والعرض الجيد.

6 - وظيفة ENTERPRISE APPLICATIONS SENIOR SPECIALIST

- درجة البكالوريوس في الهندسة أو علوم الكمبيوتر أو ما يعادلها.

- 6 - 8 سنوات خبرة في مجال تقنية المعلومات، مع 50% على الأقل من سنوات الخبرة في هذا المجال.

- الخبرة المصرفية قيمة مضافة.

- إجادة اللغة الإنجليزية (كتابة وتحدثاً).

- إجادة مهارات التصميم التحليلي والفني الجيد.