باحث عن وضع الاقتصاد خلال حكم الإخوان: «محدش كان لاقي شغل»

كشف أحمد بيومي، الباحث بالمركز المصري للدراسات، عن الخطة الناجحة التي قادها الرئيس عبد الفتاح السيسي للإصلاح الاقتصادي، قائلا إنّه بعد مرور مصر بثورتين في الفترة من 2011 و2013 كان وضع الاقتصاد المصري في حالة سيئة للغاية، إذ اتسمت تلك الفترة بوجود فصيل سياسي في حكم مصر وفقا لأيدولوجية معينة، «كان بيبني علاقته ما بين مصر والدول الخارجية، وفقا لأجندته الشخصية مش لمصالح مصر».

مصر كانت تبني علاقتها الاقتصادية مع الدول وفقًا لأيدولوجيات محددة

وأضاف «بيومي»، ببرنامج «60 دقيقة»، المذاع على شاشة قناة extra news، ويقدمه الإعلامي أحمد الطاهري، اليوم، أنّ مصر كانت تبني علاقتها الاقتصادية مع الدول وفقا لأيدولوجية محددة، فحاولت مصر الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي، لكنها فشلت على الرغم من أن القرض قيمته صغيرة 4.8 مليار.

وأشار إلى أن الوضع الاقتصادي في تلك الفترة سيء للغاية، فكانت الكهرباء تنقطع على فترات متكررة وطويلة، وطوابير السيارات تقف أمام محطات البنزين، كما أن معدلات البطالة ارتفعت لأعلى من 14%، «محدش كان لاقي شغل»، كما أن احتياطي النقد الأجنبي في البلاد 13 مليار دولار، يكفي فقط 3 شهور من استيراد مصر.

مصر مرت بوضع اقتصادي سيء للغاية من 2014 لـ 2015

ولفت إلى أنه من الفترة من 2014 لـ 2015 كانت مصر تمر بوضع اقتصادي سيء للغاية، ما كان يستلزم أخذ قرارات مصيرية وجوهرية لتحسين الاقتصاد المصري، هذه القرارات على الرغم من صعوبتها، لكن أساسية وضرورية، لكي يقوم الاقتصاد المصري من جديد.

وأوضح أنه لكي يجرى تطبيق برنامج إصلاح اقتصادي لابد أن يحمل 4 أبعاد، الجزء الأول هو الإصلاح النقدي وجرى فيه تحرير سعر العملة، وعلى الرغم أن هذه الخطوة كانت ستؤدي لارتفاع كبير في الأسعار بأن مصر تعتمد على الاستيراد في تلبية جزء كبير من احتياجاتها، «القرار ده كان هو الصح والرئيس مخفش إن شعبيته تتأثر».