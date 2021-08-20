4 جرائم قتل خلال 72 ساعة.. أبرزها أم تخلصت من ابنتها بسبب «مكالمات تليفون»

4 جرائم قتل خلال الـ72 ساعة الماضية بالمحافظات المختلفة، أثارت الرعب في نفوس الأهالي؛ إذ أقدم رجل على قتل حماته وطفلته الرضيعة بمنطقة بولاق الدكرور، وأخرى قتلت ابنتها البالغة من العمر 23 عاما بأطفيح، ورجل يتخلص من زوجة شريكه بعين شمس، وأخيرا أم وزوجها ونجلها قتلوا زوج ابنتهم بكرداسة.

زوج يقتل حماته ورضيعته ببولاق الدكرور

بحجة رؤية نجلته الرضيعة وإعطاء والدة زوجته مبلغ مالي، 160 جنيه، لتسديد قرض، تمكن القاتل من تسديد عدة طعنات لحماته، وإلقاء نجلته وهى على قيد الحياة داخل ترعة بمنطقة الرشاح في بولاق الدكرور، التابعة لمحافظة الجيزة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهم وإلقاء القبض عليه من خلال تفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة، وتبين أن لديه سوابق جنائية، ويتعاطى المواد المخدرة، وعرض على النيابة العامة التي باشرت التحقيق معه.

«بسبب مكالمات تليفون».. أم تقتل ابنتها بمركز أطفيح

داخل قرية أطفيح التابعة لمحافظة الجيزة وقعت جريمة بشعة لأم قتلت ابنتها صعقا بالكهرباء، بمساعدة شقيقها «خال المجني عليها»، ونجلها، مدعيين وفاتها بصعق كهربائي، حال إمساكها بسلك الكهرباء لتشغيل الخلاط، لكن اشتبه مفتش الصحة بالواقعة، وأخبر الأجهزة الأمنية، وجرى التحفظ على المتهمين.

وورد بلاغا لقسم شرطة دائرة القسم، يفيد بتواجد جثة لفتاة في بداية العشرينات من عمرها، متوفاة بصعق كهربائي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة ورفعت البصمات، وتحفظت على الأسرة؛ لمعرفة ما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.

وبعمل التحريات ومواجهة الأسرة أقروا بقتل ابنتهم لسوء سلوكها ومهاتفتها العديد من الشباب، لذلك قرروا التخلص منها، وكانت النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.

بسبب 50 ألف جنيه.. مقتل سيدة بمنطقة عين شمس

خرج أهالي منطقة عين شمس على صوت ارتطام قوي لشيء ما، وفور ذلك شاهدوا مشهدا بشعا لسيدة ترتدي كامل ملابسها ملقاة أرضا؛ إذ تبين لهم أنها جارتهم، وتقطن بالطابق الثامن بإحدى العقارات في شارع إبراهيم عبدالرازق.

وحرر الأهالي بلاغا للأجهزة الأمنية يفيد بانتحار سيدة من الطابق الثامن، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن لمكان الواقعة؛ للتأكد من صحتها، وانتظار معاينة النيابة العامة والأدلة الجنائية لمكان الجريمة، ورأي الطب الشرعي.

وتفجرت مفاجأة؛ إذ تبين أن هناك شبهة جنائية، وبعمل التحريات تحددت هوية المتهم، وتمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض عليه، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة؛ بسبب الديون التي استدانها منه زوجها «مبلغ 50 ألف جنيه»، ولم يجب على مطالبته له باستردادها، فتوجه لمنزله ولم يجده كالعادة، واحتد النقاش بينه وزوجة شريكه؛ فخنقها وألقاها من الطابق الثامن.

عائلة تقتل زوج ابنتهم بالإسكندرية

الواقعة الرابعة كان أبطالها أم وزوجها ونجلهما؛ إذ قتلوا زوج نجلتهم الذي جاء من محافظة الإسكندرية سعيا لحل مشكلته مع زوجته التي دامت قرابة الـ6 أشهر، ودفعتها لترك منزلها والتوجه للجيزة، حيث منزل أهلها، لكنهم طعنوه عدة طعنات، وألقوا جثته داخل إحدى المناطق الزراعية بكرداسة، التابعة لمحافظة الجيزة.

بداية معرفة الواقعة كانت بتلقي قسم شرطة كرداسة، بلاغا يفيد العثور على جثة شاب داخل أرض زراعية، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية لمكان الواقعة؛ للتأكد من صحتها ومعرفة أسبابها.

وبتفريغ كاميرات المراقبة بمحيط المكان تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد هوية المتهمين، وإلقاء القبض عليهم، وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة، وعرضوا أمام تحقيقات النيابة العامة التي أمرت بحببسهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.