حبس طالب قتل حارس مدرسة بـ«سم فئران» وسرق 1.5 مليون جنيه بسوهاج

أمرت النيابة العامة بدائرة مركز البلينا جنوب محافظة سوهاج، بحبس طالب بالصف الثاني الثانوي 4 أيام على ذمة التحقيقات، بتهمة قتل حارس مدرسة خاصة وسرقة 1.5 مليون جنيه وهارد كاميرات المراقبة و2 «كيسة» كمبيوتر.

وكان ضباط مباحث مركز البلينا بقيادة العميد أحمد شوقي زيدان، رئيس فرع بحث الجنوب، والرائد مصطفي عثمان، من إدارة فرع بحث الجنوب، والرائد احمد السيد، رئيس مباحث مركز البلينا، قد تمكنوا من كشف غموض قتل حارس أمن بمدرسة خاصة وسرقة مبلغ 1.5 مليون جنيه من خزينة المدرسة، بجانب وحدة التخزين الخاصة بكاميرات المراقبة، و2 «كيسة» كمبيوتر، بعد ان دس السم للمجني عليه في علبة كشري وكتم أنفاسه بعد أن خارت قواه.

النيابة العامة تجري تحقيقات مطولة مع المتهم على مدار يومين

وكانت النيابة العامة باشرت التحقيقات مع المتهم منذ مساء أمس حتى مساء اليوم، بعد نقل المتهم بحراسة مشددة من قبل رجال المباحث إلى مقر النيابة العامة، وأشار المحضر المحرر بمعرفة رجال الشرطة إلى أن الجاني ذهب إلى المدرسة مساء أول أمس الثلاثاء، وقدم للحارس علبة كشري بعد أن وضع السم بها، وعندما بدأ المجني عليه يفقد الوعي كتم الطالب الجاني أنفاسه، ولم يتركه إلا جثة هامدة.

وكلفت النيابة العامة بانتداب الطب الشرعي لتشريح جثة حارس المدرسة، لبيان سبب الوفاة، والتصريح بدفن الجثة عقب ذلك، وطلبت تحريات المباحث حول ظروف وملابسات الواقعة، وباشرت التحقيقات مع المتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما استدعت عددًا من مسؤولي المدرسة لسؤالهم في الواقعة.

المتهم اشترى علبة كشري وقدمها للحارس وكتم أنفاسه

وكان اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من مأمور مركز شرطة البلينا، يفيد بالعثور علي جثة حارس أمن مدرسة الصفوة الخاصة ويدعى «أحمد. ت. ع»، 33 سنة، ويقيم بقرية الإصلاح دائرة مركز البلينا، مسجاة داخل غرفته بالمدرسة، وانتقل إلى مكان الواقعة قيادات إدارة البحث الجنائي وفرع بحث الجنوب، وتبين من المعاينة والفحص وسؤال إدارة المدرسة انه تم سرقة 1.5 مليون جنيه من الخزينة، إضافة إلى هارد كاميرات المراقبة و2 «كيسة» كمبيوتر.

وتم تشكيل فريق بحث لكشف غموض وملابسات الواقعة، وإجراء معاينة لمداخل ومخارج المدرسة، وتبين سلامة الأبواب والنوافذ، ما يدل على أن الجاني دخل من باب المدرسة، وأنه شخص معروف لدى المجني عليه، وتوصلت تحريات رجال المباحث إلى أن مرتكب الواقعة يدعى «مروان. خ»، 18 عامًا، طالب بالصف الثاني الثانوي، في إحدى المدارس الحكومية بدائرة مركز البلينا، وأنه كان يعلم بوجود مبالغ مالية في خزينة المدرسة.

وبالقبض على المتهم، اعترف بأنه اشترى علبة كشري للمجني عليه، ووضع بها سم فئران، وبعد أن تناولها الحارس بدأ يفقد الوعي، فقام بكتم أنفاسه بوسادة إلى أن فارق الحياة، واستولى على المبالغ المالية الموجودة في الخزينة، وبلغ جملتها 1.5 مليون جنيه، وأرشد المتهم عن المسروقات داخل منزله، وتبين عدم تصرفه في أي مبالغ مالية.

وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة العامة التحقيقات مع المتهم، وأمرت بقرارها المتقدم.