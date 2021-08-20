شريف مدكور: بقالي 18 يوم نايم في السرير «صورة»

كشف الإعلامي شريف مدكور عبر حسابه بموقع «فيسبوك»، تطورات حالته الصحية، بعد إصابته بالصفرا، وكتب قائلا: «بقالي 18 يوم نايم في السرير بس الحمد لله في تحسن».

وفي 5 أغسطس الجاري، أعلن شريف مدكور، عن إصابته بمرض «الصفرا»، وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا.. الحمد لله راحه أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود».

وفي منشور آخر حظر متابعيه من تناول الأكل الملوث؛ إذ كتب قائلا: «فيروس A الصفراء صعب جدا خلوا بالكم من أي أكل ملوث».

شريف مدكور يحصل على لقاح كورونا

وأعلن «مدكور» قبل أيام من مرضه حصوله على لقاح كورونا، وذلك في أحد اللقاءات التلفزيونية؛ إذ طمأن الجمهور قائلا: «أهو اللقاح طلع، وآمن، وأنا أخدت جرعة ولم يحدث لي أي مضاعفات، يادوب نمت زيادة شوية».

وأضاف الإعلامي: «أنا عمري 48 سنة، ومن أصحاب الأمراض المزمنة، ولم أحصل على اللقاح بالواسطة، ولكني تحدثت على الخط الساخن مثل أي شخص آخر، وحصلوا مني على البيانات الخاصة بي، منذ أكثر من أسبوعين، ثم أرسلوا لي رسالة على الهاتف، فالموضوع ليس بالواسطة كما يردد البعض الكل سواسية».