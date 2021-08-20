اليوم.. افتتاح 7 مساجد في 5 مراكز بأسيوط

قال الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن المديرية ستفتتح سبعة مساجد، اليوم، مشيرًا إلى أنه أناب قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية لافتتاح المساجد، وأوضح وكيل وزاره الأوقاف، أن المساجد المقرر افتتاحها ستكون بمراكز ساحل سليم وأسيوط وأبنوب والغنايم وأسيوط.

وأضاف في تصريح صحفي، أن اليوم سيشهد افتتاح مساجد «شهاب الدين بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم، الرحمن بقرية كوم المنصورة التابعة لمركز ابنوب، مسجد خاتم المرسلين بقرية الزواية التابعة لمركز أسيوط، أبوبكر الصديق بقرية العزايزة التابعة لمركز الغنايم، أولاد منصور بقرية الجنادلة التابعة لمركز الغنايم، ومسجد الحاج كرم عبد العال بالبداري».

وأشار وكيل الوزارة إلى أن إفتتاح المساجد يأتى تنفيذا لوجيهات الدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف وفى إطار اهتمام وزارة الأوقاف وعنايتها بالمساجد مبني ومعنى.

أوقاف أسيوط تطلق قافلة دعوية بمساجد البداري

وفى سياق آخر، أعلن وكيل الوزارة أن المديرية ستطلق، اليوم الجمعة، قافلة دعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف، تجوب مساجد إدارة أوقاف البداري، جنوب المحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، واللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط

ولفت وكيل الوزارة إلى أن المديرية نجحت في توحيد القوافل الدعوية والدروس اليومية بجميع المساجد، حتى يتمكن الدعاة والأئمة من تصحيح المسار، وعلاج جميع القضايا الشائكة، واستجلاء الحقيقة الدينية، حتى يقف أبناؤنا وشبابنا على حقيقة من الأمر، إلى جانب خلق وعي شديد بمكارم الأخلاق وسماحة الدين.