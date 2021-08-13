اليوم.. أوقاف أسيوط تطلق قافلة دعوية بمساجد البداري

نظمت مديرية الأوقاف بأسيوط، اليوم الجمعة، قافلة دعوية بالتعاون مع الأزهر الشريف، تجوب مساجد إدارة أوقاف البداري، جنوب المحافظة، تحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعه وزير الأوقاف، واللواء عصام سعد إبراهيم محافظ أسيوط، وبإشراف من الدكتور عاصم محمود قبيصي وكيل الوزارة.

وقال الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، في تصريح صحفي اليوم، إن القافلة تأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين الأزهر الشريف ووزارة الأوقاف، مشيرا إلى أن هذه القوافل الموحدة تستهدف بناء خطاب ديني جديد يعبر عن جوهر الدين الإسلامي العظيم وشريعته السمحة، لافتا إلى أن المديرية ماضية في هذا الطريق المستنير بجميع قرى المحافظة.

توحيد القوافل الدعوية والدروس اليومية بجميع المساجد

ولفت وكيل الوزارة إلى أن المديرية نجحت في توحيد القوافل الدعوية والدروس اليومية بجميع المساجد، حتى يتمكن الدعاة والأئمة من تصحيح المسار، وعلاج جميع القضايا الشائكة، واستجلاء الحقيقة الدينية، حتى يقف أبناؤنا وشبابنا على حقيقة من الأمر، إلى جانب خلق وعي شديد بمكارم الأخلاق وسماحة الدين.

وفى سياق، متصل وجّه وكيل الوزارة الشكر والتقديرللدكتور خلف عمار مدير إدارة الوعظ بالأزهر الشريف والشيخ سيد عبد العزيز مدير عام الدعوة بإدارة الوعظ بالأزهر الشريف بأسيوط علي تعاونهم الدائم والمستمر مع مديرية أوقاف أسيوط في تسيير القوافل الدعوية.

افتتاح ثلاثة مساجد جديدة بديروط والفتح وأسيوط الجديدة

من جانب آخر، قال الدكتور عاصم قبيصى وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، إن المديرية ستفتتح ثلاثة مساجد، اليوم، موضحا أن المساجد المقرر افتتاحها ستكون بمراكز «الفتح وديروط وأسيوط الجديدة».

وأشار إلى أنه أناب قيادات الدعوة ومديري الإدارات الفرعية لافتتاح المساجد وعلى رأسهم الشيخ حسن محمود محمد البهلولي، مدير إدارة أوقاف الفتح قبلي، لافتتاح مسجد يوسف حسين بمدينة الفتح، والشيخ عماد الدين إبراهيم سليمان، مدير إدارة أوقاف الفتح بحري، لافتتاح مسجد عمر بن الخطاب بمدينة أسيوط الجديدة، كما أناب الشيخ أحمد خطيب محمد مدير إدارة أوقاف ديروط جنوب، لافتتاح مسجد أولاد علي بقرية «ببلاو»، مركز ديروط.