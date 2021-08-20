في خطوات.. طريقة الطعن على تخطي تعيينك بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة

يتساءل العديد عن إمكانية الطعن على تخطيهم في التعيين بوظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، وتواصلت «الوطن»، مع أيمن محفوظ المحامي بالنقض لتوضيح خطوات إقامة الطعن تفصيلاً.

تقديم تظلم لسكرتارية رئيس المجلس

وقال أيمن محفوظ المحامي بالنقض، إنَّ هناك عدة خطوات يجب القيام بها للطعن على التخطي في وظيفة مندوب مساعد مجلس الدولة، وتتمثل أول هذه الخطوات في تقديم تظلم لمكتب رئيس المجلس متضمناً اسم المرشح وعنوانه وتقديره واسم الجامعة والدفعة ورقم القرار المتظلم منه.

وأضاف المحامي بالنقض، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنَّ الخطوة التالية تتمثل في تقديم الطاعن هذا الطلب مرفقاً به صورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي إلى سكرتارية رئيس المجلس بالدور التاسع بمبنى مجلس الدولة في المقر الرئيسي بالجيزة، ويقيد هذا التظلم تحت رقم معين بالمجلس، ويحتفظ الطاعن بهذا الرقم تمهيداً للاستشهاد به، لاحقاً عن رفع دعواه ليتمّ إدراجه في عريضة الطعن.

اللجوء للجنة فض المنازعات

وتابع المحامي شرح خطوات التظلم، موضحًا أنَّ الطاعن يقدم طلب فض المنازعات بعد التظلم ببضعة أيام ويكون غالباً في الدور السابع بمجلس الدولة، والذي يتطلب تقديم صورة من شهادة المؤهل وصورة بطاقة وصورة التظلم، وأيضًا يقيد طلب فض المنازعات تحت رقم ويأخذه الطاعن لإدراجه في صحيفة دعواه.

واستكمل المحامي، يحرر الطاعن توكيلًا لمحام بدرجة استئناف على الأقل والذي يجري دورة لرفع الطعن أمام محكمة القضاء الإداري الدائرة الثانية، ويدرج المحامي بصحيفة طعنه رقميًا لفض المنازعات ورقم التظلم، إضافة إلى العريضة الشارحة الذي يكتبها المحام شارحا فيها أسباب طعنه على قرار استبعاد موكله.

وبعد رفع الطعن يقوم سكرتير الدائرة بتحديد أقرب جلسة ممكنه ويتمّ تداول الجلسات لحين الفصل في الطعن، إما بالقبول ويتمّ تعيين الطاعن بنفس درجة أقدمية زملائه، أو بالرفض وفي هذه الحالة يرفع الطاعن طعنًا جديدًا أمام المحكمة الإدارية العليا.

يجب رفع الطعن خلال 60 يومًا

وشدد المحامي، على رفع الطعن خلال 60 يوماً من تاريخ صدور قرار رئيس الجمهورية بتعيين دفعة الطاعن، وأيضًا ضرورة تقديم التظلم وفض المنازعات، حتى لا يتمّ رفض الدعوى شكلاً بسبب المواعيد القانونية طبقاً لقانون المرافعات.

جدير بالذكر، أنَّ الرئيس عبدالفتاح السيسي صدّق في 5 أغسطس الجاري، على تعيين 411 فردًا من خريجي دفعتي 2016 و2017، في وظيفة مندوب مساعد في مجلس الدولة.