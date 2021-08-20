يبدأ غدا.. رابط وخطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى لتنسيق الجامعات

ساعات قليلة تفصلنا عن فتح باب تنسيق الثانوية 2021 العامة لتسجيل رغبات المرحلة الأولى، إذ أنه من المقرر أن يتم إتاحة تسجيل رغبات المرحلة الأولى غدا السبت الموافق 21 أغسطس، ويستمر لمدة 5 أيام على أن يكون آخر موعد له يوم الأربعاء 25 أغسطس الجاري.

وترصد «الوطن» في ضوء ما تقدمه لمتابعيها من خدمات يومية، رابط تنسيق المرحلة الأولى وخطوات تسجيل الرغبات إلكترونيا، وفق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، كما نشرت الوزارة فيديو توضيحي لخطوات تسجيل الرغبات إلكترونيا، والتي جاءت كالتالي:

خطوات تسجيل رغبات المرحلة الأولى للثانوية العامة

- بمجرد فتح باب تسجيل الرغبات يقوم الطالب بإدخال اسمه ورقم الجلوس الخاص به من خلال موقع التنسيق من هنا.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بإدخال الرقم السري الخاص به الموجود على استمارة النجاح التي تسلمها من المدرسة التابع لها.

- يقوم الطالب بعد ذلك بإدخال البيانات الخاصة به، ثم بعد ذلك تظهر بيانات النجاح الخاصة بالطالب مثل اسمه والمجموع الخاص به والإدارة التعليمية التابع لها والتخصص.

- في حالة إذا كانت تلك المرة الأولى التي يدخل بها الطالب للموقع لتسجيل الرغبات تظهر أمامه استمارة تيجيل الرغبات الخاصة به، والتي يمكن من خلالها أن يختار الطالب الكليات التي يرغب في الالتحاق بها حسب رغبته وبالترتيب الذي يريده.

- وفي حالة إذا كان الطالب سبق له الدخول والتسجيل من قبل، تظهر أمامة الاستمارة الخاصة برغباته، والتي تتيح له إمكانية تعديل الرغبات أو إضافة رغبات أخرى.

- ثم بعد ذلك يقوم الطالب بالضغط على كلمة تسجيل بعد الانتهاء من تسجيل الرغبات الإلكترونية الخاصة به، ليتم تسجيل تلك الرغبات بموقع التنسيق، كما يمكن أن يقوم الطالب بمراجعة تلك الرغبات قبل الضغط على تسجيل للتأكد من الرغبات.

- وبعد الضغط على تسجيل، تظهر أمام الطالب رسالة نصية على الشاشة لتأكيد تسجيل الرغبات إلكترونيا.

- وفي حالة تأكد الطالب من الرغبات التي قام بتسجيلها دون التعديل بها، من الممكن أن يقوم بطباعة تلك الاستمارة للاستعانة بها في خطوات التقديم.