«شوقي» عن تظاهرات راسبي الثانوية العامة: «مش مكسوفين.. مجموعهم 30%»

انتقد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، ما حدث أمام وزارة التربية التعليم اليوم الخميس، من تظاهرات لبعض المواطنين الذين يطالبون بنجاح لكل الراسبين بالثانوية العامة، كما انتقد «الهاشتاجات» المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «دور ثان لكل المواد»، قائلًا: «مش مكسوفين، وعلى فكرة أعلى مجموع للناس اللي كانوا واقفين قدام باب الوزارة 30%، وبيطالب وبيزعق عايز ينجح».

وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة لم تظلم أحدا

وأكد «شوقي» خلال تصريحات تليفزيونية، اليوم الخميس، أن امتحانات الثانوية العامة هذا العام لم تظلم أحدًا، وأن الوزارة خصصت نظامًا منضبطًا للتظلمات يستطيع من خلاله كل من يشعر أنه ظُلم أن يلجأ إليه، مضيفًا: «إنما يقف في الشارع يرمي على الوزارة طوب.. ده مش منضبط».

ولفت وزير التعليم، إلى أن «طلب البعض لشيء ما ليس من حقهم يعد جريمة، خاصة أن الدستور المصري يكفل للجميع حق التعليم المجاني، لكن لم يكفل لهم حق النجاح المجاني ولا حق النجاح بلا تعلم، لكن أن اقف في الشارع وأتظاهر لكي أنجح وأنا لا استحق، فهذا في حد ذاته ظلم له وظلم لزملائه ويخترق كل قوانين المنطق».

وتابع: «ده مش عايز يتقيم وضد التقييم نفسه، وشايف إننا اللي غلطانين والامتحان صعب، وكل الناس وحشة، ما عدا صاحب الشأن»، وهذا ليس صحيحًا، خاصة أن وزارة التربية والتعليم وفرت للطلاب كل ما تسطيع وأكثر من كل السنوات الماضية حتى يتمكن من تزويد نفسه بالمصادر التعليمية التي يضمن بها نجاحه.

وزير التعليم: سنرسل إجابات الراسبين لهم

وأعلن الوزير أن الوزارة سترسل إجابات الطلاب الذين تظاهروا إليهم، حتى يتأكدوا أنهم لم يتعرضوا لأي ظلم، مطالبًا إياهم بأن يكونوا بالشجاعة التي تجعلهم يعترفون بأخطائهم أمام الجميع.

وواصل: «هنجيب الورق ونبعته لطلبة، عشان نقطع الشك باليقين، ولكن بعد ده ممكن بقى يبقى عندنا من الشجاعة إن إحنا نعترف، أنا حليت غلط يبقى أنا استحق النمرة دي».