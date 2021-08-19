ناجح بـ0% في الثانوية العامة.. وليد علاء: نظامي أمريكي ونتيجتي طبيعية

حالة من الجدل سببها وليد علاء، طالب الثانوية العامة، بمدرسة الزهراء للغات، بشرق الإسكندرية، بعدما قام بنشر نسخة من نتيجة الثانوية العامة الخاصة به، التي حملت مجموع صفر % على الرغم من وصفه بالناجح، الأمر الذي أثار الارتباك لدى البعض وتساؤلات عدة حول تلك النتيجة.

السر وراء نجاح طالب الصفر % في الثانوية العامة

وقال وليد علاء، إن نتيجة الثانوية العامة الخاصة به التي حملت مجموع صفر % مع النجاح هو أمر طبيعي كونه يدرس في النظام الأمريكي، الذي جعله يخوض الامتحانات تبع جهتين مختلفتين، الأولى وزارة التربية والتعليم، والثانية تابعة للنظام التعليمي الأمريكي.

وأضاف علاء لـ«الوطن»، أنه اجتاز اختبارات اللغة العربية والتربية الدينية والتربية تحت لواء وزارة التربية والتعليم، بينما خاض باقي المواد عبر النظام الأمريكي الذي يعتمد على نظام الساعات المعتمدة، ويتم تقديم الامتحانات تبعاً لذلك النظام ورصد نتيجته بعيداً عن وزارة التربية والتعليم المصرية ويتبعه تنسيق مختلف للجامعات، وهو ما جعل الوزارة تؤكد على نجاحه في المواد التي خاضها تحت إشراف الوزارة بينما تركت النتيجة للجهة المنوط بها.

وأوضح أنه حصل على نتيجة قرابة 87%، مشيرًا إلى أنه ينتظر إعلان نتائج تنسيق الجامعات، لتحديد وجهته المقبلة، لافتًا إلى أن رغبته هي الالتحاق بإحدى الكليات الأدبية المتاحة له نظراً لدراسته في الشعبة الأدبية.

طالب الصفر%: أعلنت نتيجتي للسخرية مع أصدقائي فقط

وأكد طالب الصفر%، أنه نشر المنشور الخاص به من أجل السخرية مع أصدقائه فقط مستغلاً تريند الثانوية العامة، مشيراً إلى أنه لم يدعي السقوط أو أنه تعرض لأي ظلم، لأن الأمر طبيعي ويحدث لكافة الطلاب من تلك الفئة.