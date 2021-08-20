شوقي يكشف حقيقية تغيير نتائج طلاب الثانوية العامة: «نصب على الناس»

كشف الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حقيقة ما تداول من صور تشير إلى تغيير نتائج الثانوية العامة.

وكتب «شوقي» عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «تعليق على من يروج لتغيير نتائج الثانوية العامة على السوشيال ميديا للنصب على الناس والأهم للتشكيك في التصحيح».

وكان الدكتور طارق شوقي قد أعلن عن مصير التابلت الذي سلم للطلاب الذين أنهوا المرحلة الثانوية، مؤكدًا: «يحتفظ طلاب الثانوية العامة بالتابلت الحكومي لاستخدامه في التعلم بالمرحلة الجامعية كهدية من الدولة المصرية ولا صحة لأي إشاعات تخالف هذا التوضيح».