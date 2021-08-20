الإقبال كبير.. تفاصيل 500 فعالية ثقافية في أسبوع بأسيوط ضمن حياة كريمة

قال ضياء مكاوي، مدير عام فرع ثقافة أسيوط بالهيئة العامة لقصور الثقافة، إن مشروع حياة كريمة من أهم المشروعات الإنمائية في الألفية الثالثة والعالم كله، موضحًا أن الوزارة تعمل على الاضطلاع بدورها في إطار هذا المشروع وهو زيادة الوعي الجمعي للمواطنين في المحافظة.

الفعاليات موجهة إلى كل فئات أسيوط

وأضاف مكاوي خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى، والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد الشاذلي وبسنت الحسيني، خلال حديثه عن الـ500 فعالية ثقافية خلال أسبوع بالمحافظة ضمن مشروع حياة كريمة، أن الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة أعدت خطة ضخمة في المحافظة على مدار الأسابيع الماضية بالتعاون مع المحافظ، حيث شهد أمس الخميس تنفيذ 500 فعالية على أعلى مستوى، وكانت موجهة لكل فئات المجتمع مثل المرأة، الطفل، وذوي الإعاقة، مشددًا على أن الإقبال كان غير طبيعي.

وتابع، أن الفعاليات شهدت تنظيم ورش لتأهيل المرأة المعيلة والشباب لسوق العمل، وزيادة الوعي وتحذير المواطنين من أخطار الحريق حيث إنها تؤدي إلى خسائر كبيرة، بالإضافة إلى التوعية ضد المخدرات والزيادة السكانية.

وأردف مدير عام فرع ثقافة أسيوط بالهيئة العامة لقصور الثقافة: «نتعاون مع جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة لبدء مشروعات الشباب والمرأة، وحاولنا في الفترة الماضية اكتشاف الموهوبين وتنميتها، مثل المواهب التي تصنع أجهزة تكنولوجية، ومواهب في الرسم والغناء والتمثيل، والنتائج مبهرة جدا».

وأكد: «نعمل في 18 قرية في مركز ساحل سليم وتوابعها، وزرنا هذه القرى وأماكن نائية تحت الجبال، ونقدم الخدمات لكل أهالي هذا المركز، ونعمل وفق خطة وضعها الخبراء».