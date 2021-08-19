منسق حياة كريمة في أسوان: سننفذ 30 مركز خدمي في قرى المحافظة

قالت ندى حربي حسن محمد، الأولى على الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية، إنها تنتظر ظهور التنسيق لمعرفة الكليات المتاحة لسكرتارية طبية مشيرة إلى أنها تتمنى دخول معهد فني صحي، متابعة: «أنا كنت فرحانة جدا بمنحة حياة كريمة لاستكمال دراستي، أنا مكنتش مصدقة، شكرا للرئيس عبد الفتاح السيسي وشكرا لحياة كريمة، هما اتواصلوا معايا وفرحوني وأهلي وجيراني باركلوا وأنا من مركز إدفو بأسوان».

3 مراكز من أسوان ضمن حياة كريمة

من جهته قال محمد صلاح، منسق عام مبادرة «حياة كريمة» في أسوان، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة» المذاع على القناة الأولى، اليوم الأربعاء، ويقدمه الإعلامي يوسف الحسيني، أنه أسوان تضم 3 مراكز سيتم تنفيذ فيها مشروعات صرف صحي وكهرباء ضمن مبادرة حياة كريمة، لأن المبادرة تهتم ببناء البنيان والإنسان وفقا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي حيث تم التكفل بدعم الطالبة ندى حربي في إطار دعم المتفوقين دراسيا وسيستمر دعم الطلاب المتفوقين، لافتا إلى أنه سيكون هناك دعم للطالبة لإلحاقها بوظيفة مناسبة لها بناء على طلبها.

فريق من حياة كريمة يزور الأولى.. واستمرار العمل في المشاريع

وأضاف منسق عام مبادرة «حياة كريمة» في أسوان، إلى زيارة فريق من المبادرة لها اليوم في منزلها لتقديم التهاني لها وسط البحث لها عن وظيفة مناسبة لها، وأشار إلى أن معدلات تنفيذ الصرف الصحي في أسوان حيث سيتم تغطية كل القرى في مراكز إدفو وكومبو ومصر النوبة مع إنشاء 30 مركز خدمي وطرح مجمعات زراعية و12 مجمع سكني وتم طرح أيضا مشروعات مياه الشرب والكهرباء ووصلت معدلات التنفيذ في بعض المشاريع 50% على الرغم من البداية فيها منذ أشهر قليلة فقط.