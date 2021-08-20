نفوق 7 رؤوس ماشية في حريق بإحدى قرى الفيوم

دخان كثيف.. رائحة احتراق شديدة.. داخل إحدى حظائر الماشية بعزبة «عبد الرازق»، التابعة لمركز إطسا بمحافظة الفيوم، دفع أهالي القرية للخروج من منازلهم سريعاً للبحث عن مصدر الحريق الذي تبين اندلاعه بإحدى حظائر الماشية، فهرعوا جميعاً لإخماد الحريق وإنقاذ الماشية، فيما استدعى أحدهم المطافئ للحضور والسيطرة على الحريق بسرعة، في محاولة منهم لإنقاذ الماشية التي نفق منها 7 رؤوس سواء بسبب احتراقهم والتهام النيران لهم أو نفوقهم اختناقاً بسبب كثافة الدخان.

بلاغ بنشوب حريق هائل في كارة مواشي

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطاراً من العميد محمد ثابت مأمور مركز شرطة إطسا، يفيد بورود بلاغاً من أهالي عزبة عبد الرازق التابعة للوحد المحلية بالغرق، بنشوب حريق هائل في حظيرة ماشية ونفوق عدد من رؤوس الماشية بسبب الحريق.

الحماية المدنية تسيطر على حريق في حظيرة ماشية

وعلى الفور انتقلت سيارات الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وجرى السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المنازل المجاورة، دون وقوع إصابات، وتبين نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي في الحظيرة المسقوفة بالقش وجريد النخل ما تسبب في انتشار النيران بسرعة هائلة، ونفوق 7 رؤوس ماشية.

النيابة العامة ومباحث إطسا يعاينان موقع الحريق

وعلى الفور، انتقل فريق من النيابة العامة، وضباط مباحث قسم شرطة إطسا برئاسة الرائد محمد بكري صوفي مفتش مباحث مركز إطسا، إلى مكان الحريق لمعاينته والوقوف على أسباب الحريق، وتبينّ نشوب الحريق بسبب ماس كهربائي وعدم وجود شبهة جنائية في الحريق، وتقدر الخسائر بما يزيد عن 150 ألف جنيه، وتحرر بالواقعة المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.