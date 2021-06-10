خسائر الحرائق في 24 ساعة.. نفوق 31 رأس ماشية و80 مليون جنيه

شهدت 5 محافظات العديد من الحرائق خلال الـ24 ساعة الماضية، وكان الماس الكهربائي هو العامل المشترك في الحرائق الخمسة، ما تسبب في إصابة ضابط وأمين شرطة خلال محاولة السيطرة على حريق هائل في مخزن مراتب بالفيوم، ونفوق 23 رأس ماعز و8 رؤوس ماشية في حريق شونة بالوادي الجديد، بالإضافة إلى خسائر 80 مليون جنيه وتسريح 300 عامل في حريق محطة تصدير بالبحيرة، وذلك بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة في مختلف محافظات مصر على مدار الـ 24 ساعة الماضية.

إصابة ضابط وأمين شرطة في حريق مخزن مراتب بالفيوم

أصيب ضابط وأمين شرطة بحالة اختناق شديدة، خلال إطفاء حريق هائل شب في مخزن للمراتب والوسائد بقرية قصر بياض التابعة لمركز أبشواي بمحافظة الفيوم، حيث نشب حريق هائل في مخزن مراتب ومفروشات ومخدات، وامتدات النيران لتلتهم 4 أدوار سكنية، بقرية قصر بياض بنطاق المركز، وذلك بسبب حدوث ماس كهربائي.

وعلى الفور هرعت سيارات الحماية المدنية وسيارات الإسعاف إلى مكان الحريق، وتبينّ إندلاع النيران في مخازن وسادات ومراتب بعقار سكني مكون من أربعة طوابق، بينما أصيب ضابط وأمين شرطة خلال محاولة السيطرة على النيران، بحالة اختناق شديدة.

وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأحيل إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق، فيما نقلت سيارات الإسعاف الضابط وأمين الشرطة المصابين إلى مستشفى الفيوم العام.

نفوق 23 رأسا ماعز و8 رؤوس ماشية في حريق شونة بالوادي الجديد

نشب حريق هائل في شونة بالطريق الدائري بمنطقة حي طريق الداخلة بمركز الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، مما أسفر عن نفوق 23 رأس ماعز و8 رؤوس ماشية، كما أصيب أحد العاملين بالشونة ويدعى محمد إبراهيم أحمد (29 عاماً) بحروق من الدرجة الثانية وجرى نقله لمستشفى الخارجة العام.

80 مليون جنيه وتسريح 300 عامل.. خسائر حريق محطة تصدير البحيرة

واندلع حريق هائل بمحطة فرز وتعبئة حاصلات زراعية، خضراوات وفاكهة، كائنة بمدينة النوبارية أمام الكيلو 85 على طريق «القاهرة - الإسكندرية»، الصحراوي، وهرعت سيارات الإطفاء ورجال الحماية المدنية إلى موقع الحريق، وأثناء ذلك ارتفعت ألسنة النيران وأضاءت سماء صحراء النوبارية، حتى إن المسافرين على الطريق الصحراوي، شاهدوا الحريق عن بُعد، حيث تسبب ماس كهربائي في اشتعال النيران بالمحطة والتهمها بالكامل، دون وقوع خسائر بشرية.

وجرى الدفع بعدد 10 سيارات إطفاء بمعداتهم المختلفة، وأسفر الحريق عن اشتعال النيران داخل عنابر الحاصلات الزراعية المصدرة للخارج، وقال عمارة فاروق، صاحب محطة الحاصلات الزراعية المحترقة، إن الخسائر المادية تُقدر بأكثر من 80 مليون جنيه، مؤكداً أن الحريق قضى على نحو 24 عنبر خضراوات وفاكهة جميع الحاصلات بها كانت معدة للتصدير، ولفت إلى تفحم المعدات والأدوات الخاصة بعملية الفرز، بالإضافة إلى توقف أكثر من 300 عامل وموظف عن العمل.

السيطرة على حريق في حديقة متحف عرابي بالزقازيق

وسيطرت قوات الحماية المدنية بالشرقية على حريق شب في حديقة متحف أحمد عرابي بالزقازيق، دون خسائر بشرية أو إصابات، وانتقلت قوة من الحماية المدنية وتم الدفع بسيارة إطفاء وتبين نشوب الحريق في شجرتين وتم السيطرة على النيران وإخمادها وتحرر محضر بالواقعة.

حريق يلتهم مصنع فايبر في القناطر الخيرية

وشهدت قرية أبو الغيط مركز القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية، نشوب حريق في مصنع للفايبر، دون خسائر في الأرواح أو إصابات حيث إلتهمت النيران المصنع وتمكنت أجهزة الحماية المدنية من السيطرة على الموقف دون امتداد النيران للمصانع والمناطق المجاورة.

وجرى إخطار اللواء فخر الدين العربي مدير أمن القليوبية، وعلى الفور انتقل العميد عمرو حرب مدير الحماية المدنية بالقليوبية، والعقيد هيثم شحاته وكيل الحماية، ورجال الحماية لموقع الحريق مع الدفع بـ 8 سيارات إطفاء، وتمت السيطرة على الحريق دون خسائر بالأرواح وتم منع امتداد النيران للمصانع المجاورة فيما عاينت لجنة من مجلس المدينة المصنع، وطلبت ملف المصنع من الوحدة المحلية لمعرفة وجود تراخيص له من عدمه.

وتحرر محضر بالواقعة وأحيلت للنيابة وأمرت بانتداب المعمل الجنائي لفحص الحريق وتحديد ملابساته واستدعاء صاحب المصنع لسؤاله، وطلب تحريات المباحث حول الحريق ومدي تغطية المصنع بشبكة الإطفاء والحماية المدنية، وتشكيل لجنة لفحص تراخيص المصنع من الوحدة المحلية.