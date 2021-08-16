نفوق 4 رؤوس ماشية في حريق التهم 3 عشش وحظيرة ببني سويف

أخمدت قوات الحماية المدنية بمديرية امن بني سويف، اليوم الإثنين، حريق شب في حظيرة للماشية و3 عشش بقرية المحمودية التابعة لمركز سمسطا جنوب غرب محافظة بني سويف، دون خسائر في الأرواح أو إصابات بشرية، بينما أسفر الحريق عن نفوق 5 رؤوس ماشية.

مديرية أمن بني سويف تتلقى إخطارًا بالحريق وتوجه بسرعة إخماده

كان اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، تلقى إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بنشوب حريق في حظيرة للماشية وعدد من العشش المجاورة بقرية المحمودية بدائرة مركز سمسطا، فوجه بسرعة إنتقال قوات الحماية المدنية على رأس سيارات الإطفاء وإخماد الحريق ومنع إمتداده للمنازل المجاورة، وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

3 سيارات إطفاء لإخماد الحريق

وعلى الفور انتقلت قوات الحماية المدنية على رأس 3 سيارات إطفاء إلى مكان الحريق، وتمكنوا من السيطرة عليه بالتعاون مع الأهالي وإخماد النيران، دون وقوع خسائر في الأوراح أو أي إصابات بشرية.

إنتداب رجال المعمل الجنائي لبيان سبب الحريق

جرى تحرير محضرا بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق، فأمرت بتحريات رجال المباحث حول أسباب الحريق وملابساته، وانتداب المعمل الجنائي للوقوف على أسباب الحريق وإجراء المعاينة اللازمة، لبيان سبب الحريق.

نفوق 4 رؤوس ماشية في الحريق

وتبين من المعاينة الأولية أن الحريق أسفر عن نفوق 4 رؤوس ماشية كانت متواجدة بالحظيرة، وإحتراق 3 عشش دون وقوع اي إصابات بشرية.