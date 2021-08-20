مسؤول بـ«الناتو»: إجلاء أكثر من 18 ألف منذ سيطرة طالبان على أفغانستان

كشف مسؤول بحلف شمال الأطلسي «الناتو»، عن أن إجلاء أكثر من 18 ألف شخص من مطار كابول الدولي منذ يوم الأحد الماضي، بالتزامن مع تواصل عمليات إجلاء الأجانب والمواطنين الأفغان الراغبين بالخروج من البلاد بعد سيطرة حركة طالبان على أفغانستان.

وأضاف المسؤول في تصريحات لوكالة «رويترز»: «أن الحشود لاتزال خارج المطار، في مسعى مستميت للفرار من البلاد».

البيت الأبيض: الولايات المتحدة أجلت 3آلاف شخص

من جانبه أعلن مسؤول بالبيت الأبيض، أن الولايات المتحدة الأمريكية أجلت نحو ثلاثة آلاف شخص من مطار كابول الدولي بأفغانستان، أمس، موضحا أن الولايات المتحدة أجلت نحو 3000 شخص من مطار حامد كرزاي الدولي في 16 رحلة لطائرات سي-17، قرابة 350 منهم مواطنون أمريكيون.

وأصاف: «أنه من بين الأشخاص الإضافيين الذين تم إجلاؤهم أفراد عائلات مواطنين الأمريكيين ومتقدمين للحصول على تأشيرات الهجرة الخاصة وأسرهم وأفغان عرضة للخطر»، موضحا أن مجمل من أجلاهم الجيش منذ 14 أغسطس بلغ نحو تسعة آلاف شخص.

وشهد مطار العاصمة الأفغانية «كابول»، خلال الأيام الماضية حالة من الفوضى، حيث تدفق الآلاف في محاولة للفرار من أفغانستان عبر طائرات الإجلاء، فيما دعت حركة طالبان، الأفغان الذين لا يملكون الأوراق الرسمية المطلوبة إلى عدم الاحتشاد في محيط المطار الدولى.

وبعدما سادت أجواء قلق واضطراب جراء معلومات عن إطلاق عناصر حركة طالبان الأفغانية النار أو ممارسة العنف مع بعض الأفغان في محيط المطار، أكدت الحركة الأفغانية أنها ستعمل على تسهيل ممر آمن للمتدفقين نحو المطار الدولي، حيث قال مسؤول من حركة طالبان، أمس الخميس، إن حركة طالبان تعمل على تسهيل ممر آمن ليس للأجانب فحسب ولكن للشعب الأفغاني أيضا.

وأضاف المسؤول بحركة طالبان: «أن الحركة ملتزمة بتعهدها تقديم كامل الدعم للدول الأجنبية فيما يتعلق بإجلاء رعاياها من مطار كابول الدولى».