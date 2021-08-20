ضبط 3,2 طن لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي بالجيزة

كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى ومديرية ومباحث التموين، لشن حملات مكبرة لضبط أى لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية أو مواد غذائية منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى والتحفظ عليها مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين .

حملات تفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين

وشدد المحافظ على مواصلة الحملات التفتيشية على الأسواق والمحال والمطاعم والمنشآت للتأكّد من جودة وسلامة الأطعمة المقدمة للمواطنين إضافة إلى التصدي لأي مخالفة بكل حزم في إطار اتخاذ الإجراءات الوقائية والتدابير الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفين.

مواجهة جشع التجار على حساب أمن وسلامة المواطنين

وأشار محافظة الجيزة إلى أن أجهزة حى شمال الجيزة وبالاشتراك مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين تمكنت من ضبط 3,2 طن لحوم غير مطابقه للمواصفات القياسية ولا تصلح للاستهلاك الادمى وذلك خلال حملات تم تنفيذها على مخزن وثلاجه حفظ لحوم تابع لمطعم بشارع أبوبكر الصديق بأرض الجمعية بإمبابة بحى شمال الجيزة، مؤكداً مواصلة المجهودات لتحقيق الدور الرقابي ومواجهة جشع بعض المنشآت من تحقيق مكاسب مادية على حساب أمن وسلامة المواطنين .

المضبوطات التى تم التحفظ عليها غير صالحة للاستخدام الآدمى وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية

من جانبه، قال الدكتور أشرف إسماعيل، مدير مديرية الطب البيطري أنَّ المضبوطات التى تم التحفظ عليها غير صالحة للاستخدام الآدمى وبها تغيرات فى الخواص الطبيعية وتصدر منها روائح كريهة نظرًا لفسادها مؤكداً على تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم .

ضبط كميات اللحوم الفاسدة بشمال الجيزة

وفى نفس السياق، قام حى شمال الجيزة بمتابعة من أشرف بكر رئيس الحى بغلق وتشميع المطعم «كبابجي» والمخزن التابع للمحل بعد ضبط كميات اللحوم الفاسدة به واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف.