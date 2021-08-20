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عماد أشرف يفوز على لاعب إسرائيلي «5-0» في بطولة العالم للمصارعة الرومانية

كتب:

شادي ممدوح
01:40 م | الجمعة 20 أغسطس 2021
عماد أشرف

عماد أشرف

حقق عماد أشرف المصارع المصري فوزا كبيرا على لاعب إسرائيل ديفيد زهايتوميرسكي، بنتيجة 5-0، في بطولة العالم للمصارعة الرومانية للشباب، خلال مباراة دور الستة عشر التي أقيمت اليوم الجمعة، لوزن 77 كجم.

واستمرت النتائج الإيجابية للمصارعين المصريين، على مستوى الشباب والكبار، ومن المنتظر أن يلتقي عماد أشرف في ربع النهائي مع بطل أرمينيا والذي فاز على حساب لاعب أذربيجان بنتيجة (12-6).

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