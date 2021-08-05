حدث ليلًا.. الظهور الأول لشريف دسوقى والأهلي يتصدر وخسارة بطل المصارعة

شهدت الليلة الماضية، عددًا من الأحداث المهمة، التي يأتى من أبرزها تصدر النادى الأهلي لمسابقة الدوري العام، وخسارة عمرو رضا بطل مصر في المصارعة أمام بطل كازخستان في ربع نهائي المصارعة بأولمبياد طوكيو، مع ارتفاع إجمالي المتعافين من فيروس كورونا إلى 232179 شخص.

بطل المصارعة يخسر في ربع نهائي الأولمبياد

خسر عمرو رضا بطل مصر في المصارعة أمام بطل كازخستان، دانيار كايزانوف في ربع نهائي المصارعة الحرة بنتيجة «8-5» في منافسات المصارعة الحرة في أولمبياد طوكيو.

عاجل.. عمرو رضا يخسر ربع نهائي المصارعة الحرة وينتظر الترضية

الأهلي يتصدر الدورى

نجح فريق الأهلي، في خطف صدارة الدوري المصري الممتاز في نسخته الـ62، من فريق الزمالك، بعد فوزه على وادي دجلة بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين، مساء الأربعاء، على ملعب «الأهلي we السلام»، ضمن مؤجلات الجولة الـ25 من عمر الدوري المصري الممتاز.

الأهلي يتصدر الدوري بفوزه على وادي دجلة 2-1

«الصحة»: تسجيل 10 حالات وفاة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس، خروج 119 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 232179.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مساعد وزيرة الصحة والسكان للإعلام والتوعية، والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 57 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 10 حالات جديدة.

«الصحة»: تسجيل 57 حالة جديدة بفيروس كورونا.. و10 حالات وفاة

شريف مدكور: كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا

وأعلن الإعلامي شريف مدكور، عن إصابته بمرض «الصفرا»، إذ يخضع لراحة تامة لمدة أسبوعين بالكامل، وكتب مدكور، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، قائلًا: «كنت خايف من الكورونا جالي الصفرا.. الحمد لله راحه أسبوعين في السرير مع الكثير من العسل الأسود».

شريف مدكور يعلن إصابته بـ«الصفرا»

تحذير من أعاصير مدمرة في الولايات المتحدة

أعلنت الإدارة الأمريكية للمحيطات والغلاف الجوي فى تحذير من موسم حافل بالأعاصير فوق المتوسطة يضرب الولايات المتحدة الأمريكية بعد بداية غير مسبوقة بالفعل، ووفقًا لبيان نشرته صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، توقعت الإدارة بأن الأعاصير القوية التي يُطلق عليها عدد من الأسماء سيكون عددها من 15 إلى 21 إعصارًا، في ارتفاع عن توقعات مايو الماضي التي كانت بين 13 إلى 20 إعصارًا فقط، موضحة أنه من 7 إلى 10 أعاصير ستتجاوز سرعة رياحهم 178 كيلومتر في الساعة، وبينهم من 3 إلى 5 أعاصير ستكون من الفئة الثالثة أو أعلى.

عاجل.. هيئة أمريكية تحذر من أعاصير مدمرة في الولايات المتحدة

الظهور الأول لشريف دسوقي على كرسي متحرك

حضر الفنان شريف دسوقي العرض الخاص لفيلم «الإنس والنمس» بطولة محمد هنيدي ومنة شلبي، المقام حاليا داخل أحد المولات التجارية في القاهرة الجديدة، وتواجد «دسوقي» بصحبة مدير أعماله، وهو يجلس على كرسي متحرك، وسط حالة نفسية جيدة.

شريف دسوقي على كرسي متحرك في عرض «الإنس والنمس».. ومنة شلبي تقبل رأسه