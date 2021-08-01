والد بطل المصارعة عبداللطيف منيع قبل مباراته الأولى: ادعوله في الفجر

«ادعوا لـ عبداللطيف منيع، بطل مصر في المصارعة الرومانية، مباراته الأولى في أولمبياد طوكيو في الساعة 4 فجر اليوم الأحد»، هكذا قال محمد منيع والد اللاعب، ابن مدينة دكرنس بمحافظة الدقهلية، موضحا أن اللاعب بدأ في الاستعداد للمباراة الأولى له في الأولمبياد، حيث يصطدم فيها باللاعب الروسي سيرجى سيمينوف بطل عالم 2018 وصاحب برونزية رويو 2016 في وزن 130 كجم.

والد عبداللطيف منيع: ابني استعد للمباراة

وأضاف والد عبداللطيف منيع، لـ «الوطن»، «ابني استعد للمباراة جيدا، وأتمنى أن يحقق إنجازا جديد لمصر في أولمبياد طوكيو، فقد حصد العديد من البطولات وحقق فوزا على كثير من اللاعبين الأقوياء».

منيع: أتمنى أن تأخذ الألعاب الفردية الاهتمام الكافي

وأشار إلى أن الألعاب الفردية في مصر لم تأخذ حظها إلى الآن في الاهتمام مثل الألعاب الجماعية، إلا أن وجودنا بقوة في الأولمبياد سيجعل أمور كثير يتحقق وأتمني أن يظهر إبني بالمظهر الذي يرفع فيه علم مصر في الأولمبياد.

ووضعت البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو، أمالا كبيرة في منافسات اليوم، لتحسين مستوى مشاركتها، خاصة بعد أن حصدت ميداليتين برونزيتين في التايكوندو، وبعد أن خرج منتخب كرة القدم الأولمبي، من دور الـ 8 بعد هزيمته من البرازيل 1/صفر.

وتشارك البعثة المصرية في أولمبياد طوكيو بدولة اليابان ببعثة هي الأكبر في تاريخ مشاركاتها ويصل عدد اللاعبين 137 لاعبا ولاعبة.