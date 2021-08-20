وضع 20 ألف طالب أمريكى فى حجر صحي خلال «أول أسبوع دراسة»

كشفت صحفية «ذا هيل» الأمريكية، عن أن هناك أكثر من 20 ألف طالب تم وضعهم في الحجر الصحي بولاية ميسيسيبي الأمريكية لتعرضهم للإصابة بفيروس كورونا خلال الأسبوع الأول من العام الدراسي الجديد، على نحو يتجاوز معدل الإصابات بين الطلاب في ذورة فيروس كورونا الأخيرة بأمريكا، في وقت تكافح «واشنطن» لتجنب السقوط أمام سلالة «دلتا كورونا».

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن عالم الأوبئة بالولاية بول بايرز، قوله: إنه «عندما تنظر إلى عدد مثل 20 ألف طالب في الحجر الصحي في أي أسبوع معين، فإن هذا يتجاوز ما شهدناه عندما كنا في ذروتنا السابقة».

5% من طلاب ميسيسيبي في الحجر

وأعلنت وزارة الصحبة بولاية مسيسيبي الأمريكية أن 5% من جميع طلاب ولاية ميسيسيبي كانوا في الحجر الصحي اعتبارا من الجمعة، أي نهاية الأسبوع الدراسي الأول، حيث تأكد في هذا الأسبوع أن هناك أكثر من 4500 طالب تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وتعد ولاية ميسيسيبي، ثاني أقل ولاية من حيث معدل التطعيم باللقاحات المضادة لفيروس كورونا، بينما تكافح سلطاتها للتعامل مع زيادة حالات الإصابة بفيروس كورونا، حيث أنه لم يتم تلقيح إلا 36% من سكانها بشكل كامل، كما أن معدلات الإصابة بالفيروس فيها وصلت إلى 396 ألف إصابة، كما وصلت الوفيات بها إلى 7 آلاف حالة وفاة، بحسب جامعة «جونز هوبكنز».

أمريكا أكبر دول العالم «وفيات وإصابة» بكورونا

وتتصدر الولايات المتحدة الأمريكية قائمة الدول الأكثر إصابة بفيروس كورونا وكذلك الوفيات التى بلغ 625153 حالة وفاة، فيما بلغ إجمالي الإصابات فيها 37.291.739، في رقم قياسي كبير لم تشهده دولة أخرى.

ورغم هذه الأرقام وانتشار سلالة دلتا في أمريكا، إلأ أن الرئيس الأمريكي، جو بايدن، يصمم دائما على أن الوضع تحت السيطرة، مشددا دائما على ضرورة تلقي اللقاحات المضادة للفيروس.