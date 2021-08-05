بسبب دلتا.. تسجيل أعلى مستوى «إصابات كورونا» في أمريكا منذ 6 أشهر

سجلت الولايات المتحدة أعلى مستوى في الإصابات بفيروس كورونا المستجد خلال ستة أشهر، مع الإبلاغ عن أكثر من 100 ألف إصابة يوم أمس، وفقًا لإحصاء أجرته وكالة «رويترز»، حيث يغزو متغير دلتا المناطق التي افتقرت إلى التطعيم، وأظهرت بيانات رويترز حدوث إصابات لأكثر من 94819 شخص في متوسط ​​سبعة أيام، بزيادة خمسة أضعاف في أقل من شهر.

وتابع تقرير رويترز: أن متوسط ​​السبعة أيام يوفر صورة أكثر دقة عن مدى سرعة ارتفاع الإصابة لأن بعض الولايات تبلغ عن الإصابات مرة أو مرتين في الأسبوع فقط.

وقالت صحيفة الجارديان البريطانية: إن متغير دلتا الذي تم اكتشافه لأول مرة في الهند ، يمثل 83٪ من جميع الحالات الجديدة المبلغ عنها في الولايات المتحدة، وفقًا لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها، كما تختلف معدلات التطعيم على نطاق واسع، فعلى سبيل المثال 76 ٪ من سكان فيرمونت يتلقون جرعة أولى.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الجمهوريين أقل احتمالا بكثير من الديمقراطيين في الحصول على التطعيم، كما يمثل الأشخاص غير الملقحين ما يقرب من 97 ٪ من الحالات الشديدة ، وفقًا لفريق الاستجابة التابع للبيت الأبيض.

واستطرد: أن مؤشر الوفيات، ارتفع بنسبة 33 ٪ خلال الأسبوع الماضي، مع حوالي 377 حالة وفاة يوميًا في المتوسط​، كما أبلغت الولايات الجنوبية، التي لديها أقل معدلات التطعيم في البلاد، عن معظم حالات كورونا ودخول المستشفيات، حيث سجلت فلوريدا وتكساس ولويزيانا أكبر عدد إجمالي للحالات الجديدة في المنطقة خلال الأسبوع الماضي، وتشهد المستشفيات في فلوريدا ولويزيانا أعدادًا قياسية من مرضى كورونا الذين يشغلون أسرّة.

من جهة اخرى، نقلت صحيفة الجارديان البريطانية عن الدكتور أنتوني فاوتشي، كبير خبراء الأمراض المعدية في البلاد، إنه يتوقع خلال الأسابيع المقبلة، تضاعف الحالات إلى 200 ألف حالة يوميًا بسبب متغير دلتا شديد العدوى، موضحا في مقابلة صحفية: «أن الأشخاص الذين لا يتم تطعيمهم عن طريق الخطأ يعتقدون أن الأمر يتعلق بهم فقط، لكنه ليس كذلك، الأمر يتعلق بأي شخص آخر أيضًا قد يلتقط العدوى».