ضبط شخصين متهمين بالاستيلاء على 8 ملايين جنيه من بنك بـ«أوراق مضروبة»

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بوزارة الداخلية، من كشف ملابسات بلاغ تقدم به مسؤول بأحد البنوك - مقيم محافظة الغربية، بشأن تعرضه للنصب من بعض مسؤولي محلج قطن بالغربية، بالتواطؤ مع صاحب شركة لتجارة وتصدير الأقطان، وتقديم مستندات تفيد وجود كمية من الأقطان خاصة بالشركة مودعة لدى المحلج على غير الحقيقة، وذلك كضمان للحصول على قرض من البنك، مما مكن صاحب الشركة من الحصول على القرض دون وجه حق.

بإجراء التحريات تبين صحة الواقعة، وأن وراء ذلك مسؤول محلج قطن - ومسؤول بشركة لتجارة وتصدير الأقطان والمحاصيل الزراعية – مقيمان بمحافظة الغربية، حيث استوليا على أموال البنك من خلال تزوير خطابات منسوبة للجهات والهيئات الحكومية لتقديمها للبنك على النحو المشار إليه، كضمان للحصول على قرض قيمته 8 ملايين جنيه، ما سهل الاستيلاء على قيمة القرض والإضرار العمدي بأموال البنك.

عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الغربية أمكن ضبط المتهمين وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة، وتعهدا برد المبالغ المالية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.