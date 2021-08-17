ضبط 183 قطعة سلاح و257 تاجر مخدرات في حملات أمنية خلال 24 ساعة

وجهت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية مكبرة أسفرت جهودها خلال 24 ساعة، عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:

في مجال قضايا الأسلحة النارية والبيضاء: ضبط 183 قطعة سلاح ناري، بحوزة 150 متهما، وذلك على النحو التالي:

14 بندقية آلية.

22 بندقية خرطوش.

8 طبنجات.

139 «فرد محلي».

216 طلقة مختلفة الأعيرة.

15 خزينة متنوعة.

252 قطعة سلاح أبيض.

وفي مجال تنفيذ الأحكام، جرى تنفيذ 83545 حكما قضائيا متنوعا، على النحو التالي:

345 حكم جناية.

24705 حكم حبس جزئي.

4686 حكم حبس مستأنف.

42329 حكم غرامة.

11480 مخالفة.

وفي مجال ضبط التشكيلات العصابية: جرى ضبط تشكيلين عصابيين، ضما 4 متهمين ارتكبوا 5 حوادث سرقة متنوعة.

وفي مجال ضبط قضايا المخدرات، جرى ضبط 243 قضية مخدرات، بإجمالي 257 متهما، ضُبط بحوزتهم:

17.828 كيلو جرام من مخدر البانجو.

11.271 كيلو جرام من مخدر الحشيش.

5.100 كيلو جرام من مخدر الهيروين.

6.520 كيلو جرام من مخدر الإستروكس.

4.644 كيلو جرام من مخدر البودر.

412 جراما من مخدر الآيس.

407 جرامات من مخدر الشابو.

200 جرام من مخدر الفودو.

150 جراما من مخدر الهيدرو.

70 جراما من مخدر الأفيون.

100 جرام من مخدر الكيتامين.

40 جراما من مخدر فرجينيا.

4292 قرصا مخدرا.

كما جرى ضبط 64 متهما هاربا، و24 متهما بممارسة أعمال البلطجة، وضبط 336 دراجة نارية مخالفة، وإعادة 9 دراجات نارية مبلغ بسرقتها، وضبط 25546 مخالفة مرورية متنوعة.

كما جرى فحص 66 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.