 ندوة لزراعة كفر الشيخ حول التوصيات الفنية لتحسين إنتاجية القطن

دشنت مديرية الزراعة بكفرالشيخ، ندوة علمية تناولت التوصيات الفنية لمحصول القطن، برعاية اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، وإشراف الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة، فى إطار خطط التوعية بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، وتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.

القطن المصري يمثل المصدر الرئيسي للدخل النقدي لأكثر من نصف مليون أسرة

وأكد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفرالشيخ، في بيان، اليوم، أن القطن المصري يمثل المصدر الرئيسي للدخل النقدي لأكثر من نصف مليون أسرة، ويمنح القطن المصري على الدوام المزارعين ميزة نسبية تفوق باقي المحاصيل الحقلية، فهو أحد المحاصيل التصنيعية التصديرية المهمة، لذا يلقى اهتمامًا كبيرًا من الدولة، وأن المحافظة بكامل أجهزتها التنفيذية تسعى لتذليل كافة العقبات التي تواجه المزارعين، من خلال توفير التقاوي والبذور الجيدة ذات الإنتاجية العالية وتوفير الأسمدة، بالإضافة إلى تنظيم الندوات الإرشادية واستخدام طرق الزراعة الحديثة لترشيد استخدام المياه، بما يسهم في زيادة إنتاجية الفدان، وتحقيق الاكتفاء الذاتي وتقليل الاستيراد وزيادة الدخل القومي.

وكيل وزارة الزراعة: الندوة خلصت إلى توصيات فنية يجب على المزارع مراعاتها لتحسين جودة الإنتاج

وأوضح الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، أن أهم التوصيات الفنية التى يجب على المزارع مراعاتها لتحسين جودة انتاج الذهب الأبيض شملت: «موالاة الرى بإحكام باستخدام الحوال دون تغريق أو تعطيش كل 12-15 يومًا حسب حالة الجو وتجنب الري وقت الظهيرة وتجنب تعطيش النباتات وتقصير فترات الري في الأراضي التي بها نسبة من الأملاح وتجنب الإفراط في الري، كذا علاج الهياج الخضري بالرش بمادة البيكس مرتين الأولى بعد الوسواس والثانية عند التزهير بمعدل 30 جم مادة فعالة للفدان أو التطويش بإزالة القمة النامية، وكذلك مقاومة المن والذبابة البيضاء، عدم الإفراط فى الرى خاصة في شهري أغسطس وسبتمبر، بالإضافة إلى عدم الإسراف فى التسميد الآزوتى والرش بالمبيدات الفطرية في البؤر المصابة بالعفن».

وأضاف وكيل وزارة الزراعة بكفرالشيخ، أن إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية قامت بعقد ندوة إرشادية عن زراعة محصول القطن صنف جيزة 94 لمزارعي قرية الخاشعة بمركز ومدينة بلطيم لدراسة الحقول الإرشادية المزروعة بمحصول القطن، وتم استعراض أهم التوصيات والمعاملات الزراعية عند زراعة القطن واستعراض أصناف القطن الجديدة عالية الإنتاجية ومبكرة النضج وموفرة للمياه والطرق الحديث في جني المحاصيل، وتم فتح باب المناقشة والرد على أسئلة واستفسارات الحاضرين.

جاء ذلك بحضور المهندس رمضان القبلاوي، مدير عام الاداره الزراعية ببلطيم، الدكتور محمد عبد الفتاح ابواليزيد، بمعهد بحوث القطن، ومسئولي الإرشاد والمكافحة بإدارة بلطيم الزراعية، وعدد من المزارعين، وقد أشاد المزارعون ومهندسو الإرشاد بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية وورش التدريب لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة وتحقيق أعلي إنتاجية للمحاصيل الزراعية.