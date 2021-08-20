حظك اليوم برج الثور السبت 21-8-2021 مهنيا وعاطفيا

يسعى مولود برج الثور لتحقيق أهدافه، ويثابر من أجلها لفترات طويلة، حيث يحب عمله ويخلص له بشدة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الثور مهنيًا

القمر في وضع معاكس.. يجب أن تكون مرنا، وأن تحافظ على ما لديك من روح صبورة.

حظك اليوم برج الثور عاطفيًا

اليوم ينصحك الفلك أن تتعامل بلباقة في المواقف المتوترة.

ومن أبرز مشاهير برج الثور لاعب المصارعة الشهير جون سينا ويوافق تاريخ ميلاده 23 أبريل.