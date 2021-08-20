حظك اليوم برج العقرب الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مولود برج العقرب شخص موزون وهاديء، وهو شخص طموح يسعى لتحقيق أهدافه بقوة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج العقرب مهنيًا

القمر في وضع معاكس وعليك اليوم أن تعتمد روح التعاون والتسامح، وحاول أن تتصرف بهدوء.

حظك اليوم برج العقرب عاطفيًا

الوضع الفلكي دقيق وقد يجعلك ذلك تميل للعصبية.. تجنّب أي جدال قد يؤدي لصدام مع الأحباب أو شركاء الحياة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.