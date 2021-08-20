حظك اليوم برج الميزان الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

مواليد برج الميزان يعشقون الانسجام والوفاق، وتعتبر هذه السمة أبرز صفات شخصياتهم، وهم عادة متعاطفون جدًا ولا يحبون إيذاء الآخرين عن عمد، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج الميزان مهنيًا

رغم الضغوط، تتحسن مزاجيا وتعمل بنشاط وحماس وتذخر سماؤك بجوائز عديدة.

حظك اليوم برج الميزان عاطفيًا

القمر في منزل الحب يجعلك تحلّق اليوم في جو من الرومانسية الرائعة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنانة سمية الخشاب، ويوافق تاريخ ميلادها 20 أكتوبر.