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حظك اليوم برج القوس الجمعة 20-8-2021 مهنيا وعاطفيا

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الوطن
12:02 ص | الجمعة 20 أغسطس 2021
حظك اليوم

حظك اليوم

برج القوس ودود واجتماعى وكريم، ويتكيف مع الجميع ويصادق الأغلبية العظمى من البشر، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم برج القوس مهنيًا

رغم الضغوط.. اليوم مناسب لابتكار طرق تحقق من خلالها أهدافك وتتغلب بها على العقبات.

حظك اليوم برج القوس عاطفيًا 

رغم التشوش، القمر في منزل العلاقات يدفعك اليوم للحفاظ على صلاتك العاطفية والاجتماعية.

 

ومن أبرز مشاهير برج القوس لاعب النادي الأهلي السابق حسام غالي، ويوافق تاريخ ميلاده 15 ديسمبر.

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