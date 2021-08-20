غرق طفل في مياه بحر حازق بكفر الشيخ

لقى طفل مصرعه غرقًا، في بحر قرية حازق التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم انتشال جثمانه من قبل الأهالي ونقله لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وتحرر محضر بالواقعة .

تلقت غرفة عمليات مديرية الصحة، إشارة بوقوع حالة غرق لطفل في حازق ببيلا، وتم انتشال الجثمان من قبل الأهالي، ونقله لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، بمعرفة الأهالي، وتبين أن الطفل يدعى نادر الصباحى مرزوق، 14سنة، وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى بيلا، وحرر المحضر اللازم وسيجرى العرض على النيابة التي من المقرر أن تامر بدفن جثة الطفل بعد فحصه طبيًا لمعرفة سبب الوفاة.

وقبل يومين لقى طفل مصرعه غرقًا، في بحر بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم انتشال جثمانه ونقله لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، ونقلت سيارة إسعاف جثمان الطفل لمشرحة مستشفى بيلا المركزي.

وتعددت حالات الغرق خلال الفترة الماضية بمحافظة كفر الشيخ سواء في شواطئ مصيف بلطيم أو شاطئ مطوبس المغلق، أو في الترع والمصارف ، حيث يهرب الأطفال والشباب من حرارة الجو إلى الترع والمصارف والشواطئ.