غرق شابين في حادثين منفصلين بكفر الشيخ  

لقي شابان مصرعهما غرقاً في حادثين منفصلين بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الجمعة، أحدهما لفظ أنفاسه في إحدى الترع، والآخر غرق في أحد الشواطئ بمدينة مطوبس، جرى نقل الجثمانين إلى المستشفيات المختصة وإخطار الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية.

وقع الحادث الأول بمدينة مطوبس، حيث تلقت غرفة العمليات الرئيسية بديوان عام كفر الشيخ، بلاغاً يفيد بمصرع شاب غرقاً بمصيف بمطوبس، وتمكن رجال الإنقاذ بمساعدة الاهالي من انتشال جثمانه، ونقلته سيارات الإسعاف لمشرحة مستشفى مطوبس المركزي.

ومن خلال إخطار غرفة العمليات وإدارة الأزمات بمحافظة كفر الشيخ، تبين غرق شاب يُدعى «محمد كمال يوسف»، 19 سنة، من قرية «أبو غنيمه»، بدائرة مركز سيدي سالم، أثناء تواجده بمصيف مطوبس المغلق، وتم انتشال جثمانه ونقله إلى مشرحة مستشفى مطوبس، حيث تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة.

ووقع الحادث الثاني، حينما استقبلت مشرحة مستشفى كفر الشيخ العام جثمان شاب آخر يُدعى «محمد إبراهيم السعيد»، 17 سنة، مقيم بمدينة بلقاس بمحافظة الدقهلية، حيث تبين أنه غرق بترعة قرية «إسحاقه»، بدائرة مركز كفر الشيخ، وتبين أن الأهالي تمكنوا من بانتشال الجثة، وجرى التحفظ عليها بمشرحة المستشفى، تحت تصرف النيابة، ولحين إخطار ذويه.

وانتقل فريق بحث جنائي من قسم أول كفر الشيخ إلى مشرحة المستشفى العام، فيما انتقل فريق أخر من نيابة مطوبس إلى مشرحة المستشفى المركزي، لسؤال الأهالي وشهود العيان عن سبب غرق الشابين، ومناظرة جثماني الشابين قبل التصريح بدفنهما وتسليمهما إلى ذويهما.