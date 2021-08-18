عاجل.. انتشال طفل غرق في مياه بحر بيلا بكفر الشيخ

لقي طفل مصرعه غرقًا، في بحر بيلا بمحافظة كفر الشيخ، وتم انتشال جثمانه ونقله لمشرحة مستشفى بيلا المركزي، وحُرر محضر بالواقعة.

ورود بلاغ بغرق طفل

وتلقت غرفة عمليات مديرية الصحة، ومرفق إسعاف كفر الشيخ، إشارة بوقوع حالة غرق لطفل في بحر بيلا، وتم انتشال الجثمان، ونقلت سيارة إسعاف جثمان لمرشحة مستشفى بيلا المركزي.

وتبين أنه الطفل يدعى فهد فريد عبدالوكيل، 16 سنة، ويقيم في بيلا، وتم إيداع الجثمان بمشرحة مستشفى بيلا، تحت تصرف النيابة.