وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية يفتتحان مسجدا بالشرقية

افتتح الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، والأستاذ الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية، والأستاذ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مسجد عباد الرحمن بقرية العراقي التابعة لرئاسة مركز أبوحماد، اليوم، والمُقام بالجهود الذاتية وبالتعاون مع وزارة الأوقاف والمحافظة على مساحة 190م وبتكلفة 3 ملايين جنيه، مكون من طابقين، الطابق الأول مسجد بمئذنة بطول 50 م والطابق الثاني يضم عيادات طبية خيرية لخدمة أهالي القرية والقري المجاورة .

افتتاح مسجد بالشرقية

وقال وزير الأوقاف، في تصريح صحفي، إن افتتاح المسجد اليوم يأتي في إطار خطة الوزارة لافتتاح وإعمار وتجهيز المساجد بمختلف محافظات الجمهورية بالشكل اللائق والأمثل لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية ، مشدداً على ضرورة الاستمرار في تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية داخل المساجد لمواجهة الأمراض والأوبئة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع.

مبادرة تثقيفية

من جانبه أكد محافظ الشرقية أن المسجد يمثل صرحاً إسلامياً ومنارة تثقيفية ودعوية جديدة تضاف لبيوت الله، وتسهم في نشر الفكر الإسلامي المعتدل وتصحيح المفاهيم الخاطئة وترسي وسطية الإسلام السمحة.

وأشاد محافظ الشرقية بمجهودات وزارة الأوقاف في إحلال وتجديد بيوت الله وإنهاء كافة الإجراءات التي تتعلق بتجهيز وفرش المساجد لتليق باستقبال المصلين وتأدية الصلوات بجانب دورها الدعوى والوطني الملموس في نشر الدعوة الاسلامية والفكر الوسطي المستنير ومحاربة الفكر المتشدد للمضي قدما نحو تنمية وبناء المجتمع.

شارك في الافتتاح الدكتور أحمد عبدالمعطي نائب المحافظ، واللواء محمد والي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الشرقية والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية، والشيخ مجدي بدران وكيل وزارة الأوقاف، والدكتور محمد حامد وكيل المديرية والأستاذ وجيه صدقي رئيس مركز ومدينة أبوحماد وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ وأهالي القرية.