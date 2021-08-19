«زراعة الشرقية» تعلن تحويل 25 ألف فدان إلى نظام الري الحديث

صرح المهندس علي لاشين، وكيل وزارة الزراعة في محافظة الشرقية، بأن المديرية شاركت في ورشة عمل لتدشين المشروع القومي لتأهيل الترع والمساقي والتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث والتي تنظمها مديريتا الري والزراعة بالتعاون مع المحافظة، وذلك بقصر ثقافة الزقازيق بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الإقليم.

وأشار لاشين، إلى أن مديرية الزراعة بالشرقية نجحت خلال الفترة الماضية في تحويل 25778 فدانا إلى نظام الري الحديث بزيادة قدرها 1778 فدانا عن المستهدف تحقيقه بالمحافظة.

وأوضح لاشين أنه في إطار توجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، بمتابعة منظومة تحديث الري وتشجيع المزارعين على الاشتراك فيها نظرا لأهميتها في زيادة الإنتاجية وتخفيض تكاليف ومستلزمات الإنتاج؛ فقد نجحت مديرية الزراعة بالشرقية خلال الفترة الماضية في تحويل مساحة 25778 فدانا إلى نظام الري الحديث بزيادة 1778 فدانا عن المستهدف تحقيقه بمحافظة الشرقية.

وتابع: «نشهد نهضة زراعية غير مسبوقة في ظل القيادة الحكيمة لفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي؛ بداية من ميكنة الجمعيات الزراعية وإنشاء قاعدة بيانات مميكنة بكل جمعية زراعية وإصدار كارت الفلاح المميكن لتحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بالإضافة إلى تطوير مراكز تجميع الألبان والتخطيط لإنشاء الدلتا الجديدة لتأمين أمن مصر الغذائي خلال الفترة المقبلة».

شارك في ورشة العمل قيادات من وزارتي الزراعة والري ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات الزراعية، وعدد من المزارعين.