7 معلومات عن نائب الشرقية بعد حجب وزير التعليم نتيجة نجليه

أثار إعلان نتيجة الثانوية العامة قبل موعدها لنجلي النائب حاتم عبدالعزيزعضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، جدلًا واسعًا خلال الساعات الماضية، حيث اعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنَّ ظهور النتيجة قبل موعدها أمر مخالف للقانون ودليل علي عدم الإحساس بمشاعر الطلاب وأولياء الأمور علي حسب وصفهم، الأمر الذي أدى إلى فتح وزارة التربية والتعليم تحقيقا في الواقعة وحجب نتيجة أبناء نائب الشرقية.

معلومات عن النائب حاتم عبدالعزيز

وعقب انتشار الواقعة على السوشيال ميديا، تساءل الكثيرون عن النائب حاتم عبدالعزيز، وتستعرض «الوطن» في السطور المقبلة أبرز المعلومات عنه التي جاءت كالتالي:

1- اسمه: حاتم أحمد عبدالعزيز أحمد.

2- ولد في قرية «كفر حمودة» بمحافظة الشرقية.

3- كان رئيس إدارة مركز شباب قرية وكفر حمودة بالشرقية، ورئيس مجمع أولياء الأمور بالمدارس داخل القرية.

4- سافر في بداية حياته إلى السعودية لبناء مستقبله، ورجع إلى مصر وبدأ في العمل بالاستثمار، ويعتبر من أشهر وأبرز رجال الأعمال في الشرقية.

5- صاحب شركة «أم القرى» للاستثمار العقاري في التجمع الخامس

6- مرشح عن حزب مستقبل وطن - مرشح عن دائرة أبوكبير ههيا.

7- عضو بلجنة الإسكان والمرافق العامة والتطوير داخل مجلس النواب.

نائب الشرقية: الناس جاملوني.. ومن حقي أفرح بولادي

وكان قد أعرب النائب حاتم عبد العزيز عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب عن ترحبيه بقرار الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بحجب نتيجة أبنائه في الثانوية العامة، مؤكًدًا أنَّه لم ينشر النتيجة الخاصة بنجليه على السوشيال ميديا ولكن بعضا من المحبين له جاملوه بالحصول علي النتيجة ونشرها على السوشيال ميديا: «أنا لا اعترض علي قرار الوزير، ولكنني حزنت بخبر حجب نتيجة أولادي».

وأضاف عضو لجنة الإسكان، أنَّ البعض تعمّد التلاعب بمشاعر المواطنين وحاول استغلال أعصابهم المتوترة بسبب نتيجة الثانوية العامة، موضحًا «أنا أدفع ضريبة عملي السياسي، ومن حقي أفرح بأولادي وكنت متوقع أنَّ يحصل نجلي على 98% وليس 96%».