العثور على جثة سيدة بالقرب من مسجد في الشرقية

عثر أهالي أبو كبير في محافظة الشرقية على جثة سيدة، منذ قليل، ملقاة بالقرب من مسجد، وجرى نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو كبير وتحرير محضرا بالواقعة.

بلاغ بالعثور على جثة سيدة

وتلقى اللواء محمد والي مدير أمن الشرقية، إخطارا يفيد بورود بلاغا لمركز شرطة أبو كبير من الأهالي بالعثور على جثة سيدة تدعي «سماح»، مقيمة بحي الشعراء بالمدينة ملقاه أمام منزل بالقرب من مسجد «العزاويه».

التحقيق في الواقعة

انتقلت قوة من الشرطة لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة لبيان سبب الوفاة والكشف عن وجود شبهه جنائية من عدمه، وتم نقل الجثة لمشرحة مستشفى أبو كبير وتحرير محضرا بالواقعة.