سكرتير عام أسيوط يفتتح مسجد «الشيخ شهاب الدين» بقرية المطمر

افتتح اللواء مهندس شاكر يونس، سكرتير عام، محافظة أسيوط، مسجد الشيخ شهاب الدين بقرية المطمر التابعة لمركز ساحل سليم، اليوم، على مساحة 160 مترًا بتكلفة 2 مليون جنيه بالجهود الذاتية وذلك ضمن 7 مساجد تم افتتاحها اليوم بـ5 مراكز على مستوى المحافظة، في إطار خطة الدولة بالتوسع في افتتاح مساجد جديدة في مختلف محافظات الجمهورية .

جاء ذلك بحضور الدكتور عيد علي خليفة، وكيل مديرية الأوقاف بأسيوط، نائبًا عن الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط، وأسامة سحيم، رئيس مركز ومدينة ساحل سليم، ومحمد بشير، رئيس حي غرب مدينة أسيوط، والعديد من التنفيذيين ومفتشي إدارة أوقاف مركز ساحل سليم ومواطني قرية المطمر.

السكرتير العام يؤدى صلاة ظهر الجمعة بالمسجد

أدى السكرتير العام صلاة الجمعة بالمسجد وسط تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا واستمع إلى الخطبة التي ألقاها وكيل مديرية الأوقاف وتحدث فيها عن موضوع «جبر الخواطر» وأثره على الفرد والمجتمع فقد جاء الإسلام برسالة جامعة للقيم الفاضلة والمثل العليا ومن تلك القيم الفاضلة جبر الخواطر فجعلها الله سبحانه تعالي صفة من صفاته تتعلق باسمه تعالى «الجبار»، والمتأمل في الشريعة الإسلامية يجد أنها جاءت بجبر الخواطر للناس جميعًا ونشر مكارم الأخلاق والقيم الإنسانية ومواجهة ومحاصرة الفكر المتطرف حيث أن ديننا دين الرحمة للناس أجمعين والتعايش السلمي بين الناس جميعًا من خلال حوار الحضارات لا تصادمها.

تهنئة بالإفتتاح

وعقب الصلاة هنأ السكرتير العام أهل القرية بافتتاح المسجد مشيرًا إلى اهتمام الدولة والقيادة السياسية ووزارة الأوقاف ببناء وتطوير المساجد وحرصها على تشييد ودعم دور العبادة للتيسير على المواطنين في إقامة شعائرهم الدينية وإضافة منابر جديدة للتوعية الدينية والتثقيفية داعيًا المولى تعالى أن يتقبل من القائمين على بناء المساجد أو إحلالها وتجديدها ويثيبهم خير الجزاء لافتًا إلى افتتاح 7 مساجد اليوم بـ5 مراكز على مستوى المحافظة إضافة إلى ما سبق افتتاحه منذ سبتمبر 2020 والذي يصل إلى ما يقرب من 149 مسجدًا الذي يعد سابقة تحسب للأوقاف وتعكس اهتمام الدولة المصرية بدور العبادة.

يذكر أن محافظة أسيوط تشهد اهتماماً كبيراً بإعمار وإنشاء المساجد ضمن اهتمام الدولة وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بإعمار المساجد وإنشائها وتجديدها وفرشها حيث تم اليوم افتتاح 7 مساجد وهي مسجد الرحمن بقرية كوم المنصورة التابعة لمركز أبنوب ومسجدي أولاد منصور بقرية دير الجنادلة وأبوبكر الصديق بقرية العزايزة التابعتان لمركز الغنايم ومسجدي الحضايرة بقرية الشامية وشهاب الدين بقرية المطمر التابعتان لمركز ساحل سليم ومسجد المرحوم كرم عبدالعال بمركز البداري ومسجد خاتم المرسلين بقرية الزاوية التابعة لمركز أسيوط.