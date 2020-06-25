سكرتير عام أسيوط يطمئن على الإجراءات الوقائية بمحيط اللجان

وجه اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، بتكثيف الجولات الميدانية لقيادات المحافظة لتفقد محيط ومقار لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز وأحياء المحافظة، تطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا.

وفي سياق متصل تفقد سكرتير عام المحافظة اللواء دكتور حسين الجندي، بعض مقار لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز أبوتيج وصدفا والغنايم يرافقه حسين كشك رئيس مركز ومدينة صدفا.

ومن جانب آخر تفقد المهندس نبيل الطيبي السكرتير المساعد بعض لجان امتحانات الثانوية العامة بمراكز الفتح ومنفلوط وأبنوب والقوصية وديروط، رافقه خلال الجولة عبد الرؤوف النمر رئيس مركز الفتح.