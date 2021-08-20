تصل لـ100 مليون دولار: ارتفاع أجور نجوم هوليوود بعد «عام كورونا»

تضررت صناعة السينما على مستوى العالم خلال العام الماضي بسبب تفشى جائحة «كورونا»، وبالرغم من الأزمة التي أثرت على الصناعة بشكل عام، إلا أن العام الحالي شهد ارتفاع أجور النجوم عن الأفلام المشاركين بها هذا العام، وذلك وفقا للتقرير الصادر عن مجلة «فارايتي».

دانيال كريج صاحب أعلى أجر في هوليوود بـ100 مليون دولار

جاء في المركز الأول النجم الإنجليزي، دانيال كريج بـ100 مليون دولار عن دوره في الجزأين الثاني والثالث من فيلم «Knives Out»، الذي صدر الجزء الأول منه عام 2019، ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من النجوم من بينهم كيت هدسون، مادلين كلاين بالإضافة إلى أودوم جونيور، بينما جاء في المركز الثاني دوين جونسون ​بـ50 مليون دولار عن دوره في فيلم «Red One».

وجاء النجم الأمريكي ويل سميث في المركز الثالث بـ40 مليون دولار عن دوره في فيلم «King Richard» للمخرج رينالدو ماركوس جرين، المقرر طرحه في دور العرض السينمائي نوفمبر المقبل، والـ40 مليون دولار نفس الأجر الذي حصل عليه النجم دينزل واشنطن عن دوره في فيلم «The Little Things»، الذي طرح في السينمات مع بداية العام الجاري.

وعن دوره في فيلم «Spenser Confidential» حصل مارك والبيرج على 30 مليون دولار، وهو نفس الرقم الذي حصل عليه ليوناردو دي كابريو عن دوره في فيلم «Don't Look Up» كتابة وإخراج آدم مكاي، المقرر أن يصدر على شبكة «نتفليكس» نهاية العام الحالي، بينما حصلت جينيفر لورانس على 25 مليون دولار عن دورها في نفس الفيلم.

بينما تقاضت النجمة جوليا روبرتس 25 مليون دولار عن دورها في فيلم «Leave the World Behind»، بينما حصلت ساندرا بلوك على نفس المبلغ عن «The Lost City of D» للمخرج آرون وآدم ني، وهو من المقرر طرحه في أبريل في 2022.

توم كروز يحصل على 13 مليون دولار عن «Top Gun: Maverick»

بينما لم يحصل براد بيت سوى على 20 مليون دولار عن دوره في فيلم الحركة «Bullet Train»، أمام توم كروز فحصل على 13 مليون دولار عن دوره في الجزء الثاني من فيلم «Top Gun: Maverick»، وعن الجزء الرابع من سلسلة «The Matrix» حصل كيانو ريفيز على أجر يتراوح من 14 إلى 12 مليون دولار.